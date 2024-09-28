"Aile destek ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düşük gelirli ailelere 1250 TL'ye varan yardım ödemeleri ve çocuk desteği normalde 12 ay ile sınırlandırılmıştı ama süresi yıl sonuna kadar uzatıldı. Eylül ayında yatan ödemelerin ardından vatandaşlar ekim ayı ödeme tarihini arama motorları üzerinde araştırmaya başladı. Peki Aile destek ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak? 2024 aile destek parası sorgulama ekranı açıklandı mı?
"Aile destek ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak? 2024 aile destek parası sorgulama ekranı açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce geliri düşük aileye yapılan aile destek ödemeleri 2024 yılının sonuna kadar uzatıldığı kamuoyunun bilgisine sunuldu. 850 TlL ile 1250 TL arasında ailelerin gelir durumlarına göre değişiklik gösteren bu ödemeler Eylül ayının 15'i itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı.
EKİM 2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı , aile destek ödemelerini en geç ayın 15'ine kadar yatırıyor. Ekim 2024 aile destek ödemeleri ve çocuk desteğininde Ekim ayının 15'i ile 31'i arasında yatırılması bekleniyor.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ KAÇ TL?
Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) Aylık Destek Tutarı (TL)
450 TL ve altı: 1.250 TL
450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı: 1.100 TL
911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı: 950 TL
1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL'den az: 850 TL
AİLE DESTEK PROGRAMI ÇOCUK DESTEĞİ KAÇ TL?
Hanedeki Çocuk Sayısı Aylık Destek Tutarı (TL)
1-2 çocuklu hanelere: 350 TL
3 çocuklu hanelere: 450 TL
4 çocuklu hanelere: 550 TL
5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere: 650 TL
AİLE DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Aile Destek Paketi başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabileceği gibi doğrudan başvuru yapan vatandaşın yerleşim yeri adresinin bulunduğu ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da yapılabilir.