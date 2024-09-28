"Aile destek ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak? 2024 aile destek parası sorgulama ekranı açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce geliri düşük aileye yapılan aile destek ödemeleri 2024 yılının sonuna kadar uzatıldığı kamuoyunun bilgisine sunuldu. 850 TlL ile 1250 TL arasında ailelerin gelir durumlarına göre değişiklik gösteren bu ödemeler Eylül ayının 15'i itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı.

EKİM 2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı , aile destek ödemelerini en geç ayın 15'ine kadar yatırıyor. Ekim 2024 aile destek ödemeleri ve çocuk desteğininde Ekim ayının 15'i ile 31'i arasında yatırılması bekleniyor.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ KAÇ TL?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) Aylık Destek Tutarı (TL)

450 TL ve altı: 1.250 TL

450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı: 1.100 TL

911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı: 950 TL

1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL'den az: 850 TL

AİLE DESTEK PROGRAMI ÇOCUK DESTEĞİ KAÇ TL?

Hanedeki Çocuk Sayısı Aylık Destek Tutarı (TL)

1-2 çocuklu hanelere: 350 TL

3 çocuklu hanelere: 450 TL

4 çocuklu hanelere: 550 TL

5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere: 650 TL

AİLE DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?