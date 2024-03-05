"Aile Destek ödemeleri yattı mı 2024? Mart ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Asgari ücret artışı ve memur zammı sonrası sosyal yardım ödemeleri yükseldi. Henüz artış yapılmayan Aile Destek Programı ödemelerine zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Söz konusu yardım parası, şu anda hane içindeki kişi başına düşen gelir düzeyine göre 850 ve 1250 TL tutarında ödeniyor. Peki Aile Destek ödemeleri yattı mı 2024? Mart ayı sosyal yardım ödeme takvimi...

2024 MART AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?





Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak gerçekleştiriliyor.





Türkiye Aile Destek Programı 2024 Mart ayı ödeme tarihleri henüz belli olmadı. Aile Destek Programı Mart ayı ödemelerinin ayın 15'inden itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor.





Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

2024 AİLE DESTEK YARDIMI ZAM GELDİ Mİ, NE KADAR OLDU?





6 aylık enflasyona göre memur ve emekli zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklisi yüzde 49,25 zam alırken SSK, Bağkur emeklisi ise 37,55 oranında zam aldı.





Memur zammı sonrası aile destek yardımı ödemelerinin artıp artmayacağı merak konusu oldu. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz yıl 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti.





Aile Destek Programı ödemeleri 2024 yılında değişmedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?





Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.





450 TL ve altı - 1.250 TL





450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL





911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL





1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

Öte yandan Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek veriliyor.



