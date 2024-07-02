"Aile Destek ödemeleri zamlandın mı, ne kadar oldu? Temmuz ayı aile destek ödemeleri artacak mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayı Aile Destek Programı son ödeme tarihi 2024 yeni ayın gelmesiyle araştırılan konulardan biri oldu. Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen Aile Destek Yardımı ne zaman bitiyor merak konusu oldu. Son olarak Kurban Bayramı öncesi aile destek ödemesi yatmıştı.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ TEMMUZ YATACAK MI?

Aile Destek Yardımı son ödeme tarihi belli oldu. Buna göre 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.

HAZİRAN AYI AİLE DESTEK PARASI HESAPLARA YATIRILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla önce çektiklerini belirtti.

Bu kapsamda Aile Destek Haziran ayı ödemeleri 7 Haziran'dan itibaren hesaplara yatırıldı.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ NE KADAR?

Hak sahibi hanelere sağlanacak destek tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıklarına göre belirleniyor.

850 ile 1250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecek.

E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?