"Aile Destek ödemesi devam edecek mi, ne zaman bitiyor? Aile Destek ödemesi son tarih açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor.

Yıl sonuna yaklaşırken, Aile Destek Programı ödemelerinin bitiş tarihi vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen bu program, ihtiyaç sahibi ailelere 12 aylık süreyle destek sunmayı amaçlıyordu. Ancak gelen talepler doğrultusunda, programın bir yıl daha uzatılmasına ve 12 ay daha destek verilmesine karar verildi. Aile destek ödemelerinin yeni son tarihine dair net bilgi henüz paylaşılmasa da, programın uzatıldığı biliniyor.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ KASIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN?





Aile Destek Ödemelerinin, 15 Kasım'a kadar vatandaşların hesabına aktarılması bekleniyor.





Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.





AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?





Hatırlanacağı üzere Aile Destek Programı ödemeleri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söylemişti





"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"





Buna göre; Aile destek ödemeleri 2024 yılının sonuna kadar yatırılmaya devam edecek."





AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ARALIK AYINDA SONA ERİYOR!





Başkan Erdoğan'ın açıklaması göz önüne alındığında söz konusu ödemeler Aralık ayında son kez hesaplarda olacak.





AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILIR MI?





2025 yılında aile destek ödemelerinin devam edip etmeyeceğine dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır.





AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?





Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.





450 TL ve altı - 1.250 TL





450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL





911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL



