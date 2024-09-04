"Aile destek ödemesi ne zaman yatacak 2024? Eylül ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı, ayın kaçında yatacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Aile Destek Programı'nın Eylül ayı ödemeleri bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini yıl sonuna kadar uzattıklarını açıklamıştı. İşte, 2024 Eylül ayı Aile Destek Programı ödemelerinde son bilgiler...