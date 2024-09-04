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Aile destek ödemesi ne zaman yatacak 2024? Eylül ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı, ayın kaçında yatacak?

"Aile destek ödemesi ne zaman yatacak 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında yapılan sosyal yardım ödemelerinin Eylül ayı etabı merakla bekleniyor. Maddi desteğe ihtiyaç duyan ailelere yönelik sağlanan bu ödemeler, geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan açıklamayla uzatılmıştı, bu nedenle gözler şimdi Eylül 2024 ödeme takvimine çevrildi. Peki Aile destek ödemesi ne zaman yatacak 2024? Eylül ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı, ayın kaçında yatacak?

15:35 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak?
Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak?

"Aile destek ödemesi ne zaman yatacak 2024? Eylül ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı, ayın kaçında yatacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Aile Destek Programı'nın Eylül ayı ödemeleri bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini yıl sonuna kadar uzattıklarını açıklamıştı. İşte, 2024 Eylül ayı Aile Destek Programı ödemelerinde son bilgiler...

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor.

Aile Destek Programı Eylül ödemelerinin, ayın 15'i ile 31'i arasında yapılması bekleniyor.

AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla, hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 850-1250 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesini içeren bir yardım programıdır.

#Aile Destek Ödemeleri
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#Aile Destek Ödemesi
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