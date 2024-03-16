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AK Parti "Büyük İstanbul Mitingi" ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu

31 Mart yerel seçimleri öncesi de Ak Parti yine büyük İstanbul mitingini gerçekleştirecek. Türkiye'de 31 Mart yerel seçimlerine geri sayım başlarken AK Parti'den merakla beklenen 'Büyük İstanbul Mitingi' ile ilgili yeni bir açıklama geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek AK Parti "Büyük İstanbul Mitingi"nin tarihi ve saatini açıkladı. Peki, AK Parti "Büyük İstanbul Mitingi" ne zaman yapılacak? İşte tarihi...

10:32 - 16/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 11:20 - 16/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
AK Parti
AK Parti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 31 Mart'taki yerel seçim öncesinde yapılacak büyük İstanbul mitingi için tarih verdi.

AK Parti "Büyük İstanbul Mitingi" ne zaman yapılacak?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 31 Mart'taki yerel seçim öncesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı İstanbul mitinginin 24 Mart'ta yapılacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kabaktepe, Atatürk Havalimanı'ndaki mitingin saat 14.00'te başlayacağını belirtti.

Kabaktepe, açıklamasında "‘Yeniden İstanbul, Sadece İstanbul’ diyerek çıktığımız bu yolda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde buluşuyoruz. Hazırız, kararlıyız ve azimle İstanbul için çalışıyoruz. Tüm İstanbullu vatandaşlarımızı bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP genel başkanını zaten kimsenin taktığı yok nerede ve kimlerle demlendiği belli değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP genel başkanını zaten kimsenin taktığı yok nerede ve kimlerle demlendiği belli değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Erdoğan, "Muhalefet lideri endişe etmesin, boynuna vurulan prangalardan kurtulacağı gün çok yakın. Manisa'nın da desteğiyle 31 Mart'ta onu da özgürleştireceğiz." dedi. Erdoğan, "Her şey milletimizin gözü önünde cereyan etmektedir. Peki, CHP'nin kurduğu ittifaklarda böyle bir açıklık var mı? Hatırlarsanız eski CHP genel başkanının kurdukları masa dışındaki bir parti genel başkanıyla yaptığı bakanlık ve bürokrasi pazarlığı seçimden sonra ortaya çıkmıştı. Şimdiki CHP genel başkanını zaten kimsenin taktığı yok. Bu parti adına kimi isimlerin nerede ve kimlerle demlendiği belli değil." ifadelerini kullandı.


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