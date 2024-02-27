Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP genel başkanını zaten kimsenin taktığı yok nerede ve kimlerle demlendiği belli değil

Her şey milletimizin gözü önünde cereyan etmektedir. Peki, CHP'nin kurduğu ittifaklarda böyle bir açıklık var mı? Hatırlarsanız eski CHP genel başkanının kurdukları masa dışındaki bir parti genel başkanıyla yaptığı bakanlık ve bürokrasi pazarlığı seçimden sonra ortaya çıkmıştı. Şimdiki CHP genel başkanını zaten kimsenin taktığı yok. Bu parti adına kimi isimlerin nerede ve kimlerle demlendiği belli değil. (CHP) Kendilerini pazarlıklara öyle kaptırdılar ki Manisa Saruhanlı'da olduğu gibi aday listelerini seçim kurullarına zamanında veremediler. Haftalar öncesinden, günü saati belli olan bir işi bile beceremeyecek kadar gündemden uzaktalar. Bırakın dünyada ve Türkiye'de ne olup bittiğini, kendi memleketleriyle bile ilgilendirmiyorlar. 3-5 belediye alacağız diye siyasi bölücülere bu derece teslim olunmaz.