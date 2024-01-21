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AK Parti İstanbul 1. bölge, 2. bölge ve 3. bölge belediye başkanı aday listesi belli oldu! 2024 Yerel Seçim Cumhur İttifakı adayları...

AK Parti Cumhur İttifakı çatısı altında 31 Mart 2024 yerel seçim aday belirleme süreci devam ediyor. AK Parti İstanbul 1. bölge, 2.bölge ve 3. bölge belediye başkanı aday listesi belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün gerçekleştirilen tanıtım toplantısında AK Parti için 39 ilçenin başkan adayı açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı'nın Murat Kurum olarak belirlenmesinin ardından AK Parti İstanbul ilçe adaylarını da açıkladı. AK Parti İstanbul 1. bölge, 2. bölge ve 3. bölge belediye başkanı adayları kim? İşte İstanbul'da bulunan 3 seçim bölgesinde ayrı ayrı belediye başkanları isim listesi haberimizde.

14:08 - 21/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
AK Parti
AK Parti

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca, Haliç Kongre Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı yapıldı.

AK Parti’nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu

Toplantıda, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için AK Parti'nin 37, MHP'nin 2 olmak üzere Cumhur İttifakı'nın 39 ilçe belediye başkan adayı kamuoyuna açıklandı.

AK Parti İstanbul 1. bölge ilçe belediye başkan adayları 2024

AK Parti Adalar Belediye Başkanı Adayı: Sina Şen

AK Parti Ataşehir Belediye Başkanı Adayı: Mustafa Naim Yağcı

AK Parti Beykoz Belediye Başkanı Adayı: Murat Aydın

AK Parti Çekmeköy Belediye Başkanı Adayı: Ahmet Poyraz

AK Parti Kadıköy Belediye Başkanı Adayı: Veli Arslan

AK Parti Kartal Belediye Başkanı Adayı: Hüseyin Karakaya

AK Parti Maltepe Belediye Başkanı Adayı: Kadem Ekşi

AK Parti Pendik Belediye Başkanı Adayı: Ahmet Cin

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkanı Adayı: Şeyma Döğücü

AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkanı Adayı: Ali Tonbaş

AK Parti Şile Belediye Başkanı Adayı: İlhan Ocaklı

AK Parti Tuzla Belediye Başkanı Adayı: Şadi Yazıcı

AK Parti Ümraniye Belediye Başkanı Adayı: İsmet Yıldırım

AK Parti Üsküdar Belediye Başkanı Adayı: Hilmi Türkmen

AK Parti İstanbul 2. bölge ilçe belediye başkan adayları 2024

AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkanı Adayı: İlknur Kovaç

AK Parti Beşiktaş Belediye Başkanı Adayı: Serkan Toper

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkanı Adayı: Haydar Ali Yıldız

AK Parti Esenler Belediye Başkanı Adayı: Tevfik Göksu

AK Parti Eyüp Sultan Belediye Başkanı Adayı: Deniz Köken

AK Parti Fatih Belediye Başkanı Adayı: Mehmet Ergün Turan

AK Parti Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Adayı: Hasan Tahsin Usta

AK Parti Kağıthane Belediye Başkanı Adayı: Mevlüt Öztekin

AK Parti Sarıyer Belediye Başkanı Adayı: Hüseyin Coşkun

AK Parti Sultangazi Belediye Başkanı Adayı: Abdurrahman Dursun

AK Parti Şişli Belediye Başkanı Adayı: Gökhan Yüksel

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkanı Adayı: Ömer Arısoy

AK Parti İstanbul 3. bölge ilçe belediye başkan adayları 2024

AK Parti Arnavutköy Belediye Başkanı Adayı: Mustafa Candaroğlu

AK Parti Avcılar Belediye Başkanı Adayı: Abdullah Küçükoğlu

AK Parti Bağcılar Belediye Başkanı Adayı: Abdullah Özdemir

AK Parti Bahçelievler Belediye Başkanı Adayı: Hakan Bahadır

AK Parti Bakırköy Belediye Başkanı Adayı: Ali Talip Özdemir

AK Parti Başakşehir Belediye Başkanı Adayı: Yasin Kartoğlu

AK Parti Avcılar Beylikdüzü Başkanı Adayı: Mustafa Günaydın

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkanı Adayı: Recep Erol

AK Parti Çatalca Belediye Başkanı Adayı: Mesut Üner

AK Parti Esenyurt Belediye Başkanı Adayı: Hamit Öncü

AK Parti Güngören Belediye Başkanı Adayı: Bünyamin Demir

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayı: Aziz Yeniay

AK Parti Silivri Belediye Başkanı Adayı: Volkan Yılmaz

İstanbul'da seçim bölgelerine göre ilçeler

"İstanbul 1, 2, ve 3. seçim bölgeleri hangi ilçelerden oluşuyor?" sorusu seçimlere kısa bir zaman kala gündem olmuş durumda... Seçmenler bölgelerindeki milletvekili adaylarına göre bir seçim yapıp oyunu ona göre kullanacak. Belediye başkanı adaylarının bir hayli önem arz ettiği seçimlerde hangi bölgede hangi ilçelerin yer aldığı şimdiden araştırılamaya başlandı.

İstanbul 1. Bölge’yi kapsayan ilçeler şöyle sıralanıyor
: Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar.
İstanbul 2. Bölge’yi kapsayan ilçeler şöyle sıralanıyor:
Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu
İstanbul 3. Bölge’yi kapsayan ilçeler şöyle sıralanıyor:
Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Göngören, Küçükçekmece ve Silivri

AK Parti İstanbul 3. Bölge Belediye Başkanı Aday Listesi 2024 Belli Oldu: Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt...
AK Parti İstanbul 3. Bölge Belediye Başkanı Aday Listesi 2024 Belli Oldu: Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt...

AK Parti'nin İstanbul 3. bölge belediye başkanı aday listesi 2024 açıklandı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca, Haliç Kongre Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı yapıldı. AK Parti’nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu. İstanbul seçim bölgelerine göre 3. bölgede Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Göngören, Küçükçekmece ve Silivri ilçeleri yer alıyor. İşte 31 Mart 2024 Yerel Seçimler için belirlenen AK Parti 3. gölge belediye başkanı aday listesinde yer alan isimler...

AK Parti İstanbul 2. Bölge Belediye Başkanı Aday Listesi 2024 Belli Oldu: Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer...
AK Parti İstanbul 2. Bölge Belediye Başkanı Aday Listesi 2024 Belli Oldu: Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer...

AK Parti'nin İstanbul 2. bölge belediye başkanı aday listesi 2024 açıklandı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca, Haliç Kongre Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı yapıldı. AK Parti’nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu. İstanbul seçim bölgelerine göre 2. bölgede Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu ilçeleri yer alıyor. İşte 31 Mart 2024 Yerel Seçimler için belirlenen AK Parti 2. gölge belediye başkanı aday listesinde yer alan isimler...

AK Parti İstanbul 1. Bölge Belediye Başkanı Aday Listesi 2024 Belli Oldu: Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe...
AK Parti İstanbul 1. Bölge Belediye Başkanı Aday Listesi 2024 Belli Oldu: Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe...

AK Parti'nin İstanbul 1. bölge belediye başkanı aday listesi 2024 açıklandı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca, Haliç Kongre Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı yapıldı. AK Parti’nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu. İstanbul seçim bölgelerine göre 1. bölgede Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar ilçeleri yer alıyor. İşte 31 Mart 2024 Yerel Seçimler için belirlenen AK Parti 1. gölge belediye başkanı aday listesinde yer alan isimler...


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11 saat önce
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