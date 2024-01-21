"İstanbul 1, 2, ve 3. seçim bölgeleri hangi ilçelerden oluşuyor?" sorusu seçimlere kısa bir zaman kala gündem olmuş durumda... Seçmenler bölgelerindeki milletvekili adaylarına göre bir seçim yapıp oyunu ona göre kullanacak. Belediye başkanı adaylarının bir hayli önem arz ettiği seçimlerde hangi bölgede hangi ilçelerin yer aldığı şimdiden araştırılamaya başlandı.