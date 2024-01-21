AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca, Haliç Kongre Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı yapıldı.
AK Parti’nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu
Toplantıda, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için AK Parti'nin 37, MHP'nin 2 olmak üzere Cumhur İttifakı'nın 39 ilçe belediye başkan adayı kamuoyuna açıklandı.
AK Parti İstanbul 1. bölge ilçe belediye başkan adayları 2024
AK Parti Adalar Belediye Başkanı Adayı: Sina Şen
AK Parti Ataşehir Belediye Başkanı Adayı: Mustafa Naim Yağcı
AK Parti Beykoz Belediye Başkanı Adayı: Murat Aydın
AK Parti Çekmeköy Belediye Başkanı Adayı: Ahmet Poyraz
AK Parti Kadıköy Belediye Başkanı Adayı: Veli Arslan
AK Parti Kartal Belediye Başkanı Adayı: Hüseyin Karakaya
AK Parti Maltepe Belediye Başkanı Adayı: Kadem Ekşi
AK Parti Pendik Belediye Başkanı Adayı: Ahmet Cin
AK Parti Sancaktepe Belediye Başkanı Adayı: Şeyma Döğücü
AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkanı Adayı: Ali Tonbaş
AK Parti Şile Belediye Başkanı Adayı: İlhan Ocaklı
AK Parti Tuzla Belediye Başkanı Adayı: Şadi Yazıcı
AK Parti Ümraniye Belediye Başkanı Adayı: İsmet Yıldırım
AK Parti Üsküdar Belediye Başkanı Adayı: Hilmi Türkmen
AK Parti İstanbul 2. bölge ilçe belediye başkan adayları 2024
AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkanı Adayı: İlknur Kovaç
AK Parti Beşiktaş Belediye Başkanı Adayı: Serkan Toper
AK Parti Beyoğlu Belediye Başkanı Adayı: Haydar Ali Yıldız
AK Parti Esenler Belediye Başkanı Adayı: Tevfik Göksu
AK Parti Eyüp Sultan Belediye Başkanı Adayı: Deniz Köken
AK Parti Fatih Belediye Başkanı Adayı: Mehmet Ergün Turan
AK Parti Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Adayı: Hasan Tahsin Usta
AK Parti Kağıthane Belediye Başkanı Adayı: Mevlüt Öztekin
AK Parti Sarıyer Belediye Başkanı Adayı: Hüseyin Coşkun
AK Parti Sultangazi Belediye Başkanı Adayı: Abdurrahman Dursun
AK Parti Şişli Belediye Başkanı Adayı: Gökhan Yüksel
AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkanı Adayı: Ömer Arısoy
AK Parti İstanbul 3. bölge ilçe belediye başkan adayları 2024
AK Parti Arnavutköy Belediye Başkanı Adayı: Mustafa Candaroğlu
AK Parti Avcılar Belediye Başkanı Adayı: Abdullah Küçükoğlu
AK Parti Bağcılar Belediye Başkanı Adayı: Abdullah Özdemir
AK Parti Bahçelievler Belediye Başkanı Adayı: Hakan Bahadır
AK Parti Bakırköy Belediye Başkanı Adayı: Ali Talip Özdemir
AK Parti Başakşehir Belediye Başkanı Adayı: Yasin Kartoğlu
AK Parti Avcılar Beylikdüzü Başkanı Adayı: Mustafa Günaydın
AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkanı Adayı: Recep Erol
AK Parti Çatalca Belediye Başkanı Adayı: Mesut Üner
AK Parti Esenyurt Belediye Başkanı Adayı: Hamit Öncü
AK Parti Güngören Belediye Başkanı Adayı: Bünyamin Demir
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayı: Aziz Yeniay
AK Parti Silivri Belediye Başkanı Adayı: Volkan Yılmaz
İstanbul'da seçim bölgelerine göre ilçeler
"İstanbul 1, 2, ve 3. seçim bölgeleri hangi ilçelerden oluşuyor?" sorusu seçimlere kısa bir zaman kala gündem olmuş durumda... Seçmenler bölgelerindeki milletvekili adaylarına göre bir seçim yapıp oyunu ona göre kullanacak. Belediye başkanı adaylarının bir hayli önem arz ettiği seçimlerde hangi bölgede hangi ilçelerin yer aldığı şimdiden araştırılamaya başlandı.