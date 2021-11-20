Alanyaspor- Beşiktaş maç sonucu: Goller, özet izle

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş Alanyapsor ile karşı karşıya geldi. Alper Ulusoy'un yönettiği maçta Alanyaspor Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. İşte Alanyaspor Beşiktaş maçı golleri, maçın özeti ve ayrıntılar...

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

ALANYASPOR- BEŞİKTAŞ MAÇ SKORU: 1-0

Alanyapspor Beşiktaş maçı 1-0 sona erdi. Maçın 14. dakikasında Alanyaspor'u öne geçiren gol Khouma Babacar'den geldi.

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ÖZETİ

Alanyaspor Beşiktaş maçından dakikalar:

77'

Hakem Alper Ulusoy Alanyaspor hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Ev sahibi takım rakip yarı alandan atışı kullanacak.

77'

Taç Alanyaspor takımının. Ev sahibi takım yarı alanından atışı kullanacak.

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77'

Taç. Ev sahibi takım kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

76'

Alper Ulusoy Beşiktas için taç atışını işaret ediyor. Deplasman Takımı Alanyaspor yarı sahasına yerleşmiş durumda.

76'

Beşiktas takımı kaleyi bulan şut ile gole yaklaştı ancak skor değişmedi. Şutu çeken oyuncu Alex Teixeira.

75'

Aut atışını kullanacak takımBeşiktas.

75'

Famara Diedhiou şutunu çekiyor ancak kaleyi bulamıyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu Stadı'nda skor değişmedi.

74'

Hakem autu gösteriyor. Ev sahibi takım kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

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73'

Rakip yarı sahada gol arayan Beşiktas şimdi taç atışı kullanacak.

73'

Beşiktas kendi yarı sahasında taç kullanacak.

72'

Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Khouma Babacar, oyuna giren oyuncu Famara Diedhiou.

72'

Deplasman Takımı atağı ofsayt ile kesiliyor.

70'

Alanyaspor takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Emre Akbaba.

69'

Khouma Babacar kaleyi görüp şutunu çekiyor ancak bu şut, Beşiktas savunmasınca engelleniyor.

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69'

Can Bozdogan çerçeveyi buluyor ancak top filelerle buluşmuyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu Stadı'nda skorda değişiklik yok.

68'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Deplasman Takımı kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

67'

Alanyaspor savunması Beşiktas takımının şutunu blokluyor. Şutu çeken isim Umut Meras.

66'

Bahçeşehir Okulları Stadyumu stadında, Rachid Ghezzal sahanın sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

65'

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Hakem serbest atışa karar veriyor. Beşiktas atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

65'

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Beşiktas kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Alanyaspor.

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65'

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Rakip yarı sahada gol arayan Alanyaspor şimdi taç atışı kullanacak.

64'

Ofsayt! Cyle Larin ofsayta düşen oyuncu.

63'

Top auta çıkıyor. Alanyaspor oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

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62'

Beşiktas kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Deplasman Takımı taç atışı kullanacak.

62'

Alper Ulusoy autu işaret ediyor. Ev sahibi takım kale vuruşu hazırlığında.

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62'

Beşiktas atağında kafa vuruşunu yapan isim Alex Teixeira ancak top kaleyi bulmuyor. Alanya şehrindeki maçta skor değişmiyor.

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61'

Ofsayt! Bahçeşehir Okulları Stadyumu stadında ofsayta düşen taraf Beşiktas takımı oldu.

59'

Oyuncu değişikliği! Sergen Yalcin oyuncu değişikliğine gidiyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu stadında oyuna giren oyuncu Georges-Kevin Nkoudou, çıkan oyuncu Kenan Karaman.

58'

Bahçeşehir Okulları Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Beşiktas.

57'

Aut atışını kullanacak takımBeşiktas.

57'

Maçın hakemi Alper Ulusoy, Alanyaspor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

56'

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Bahçeşehir Okulları Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Alanyaspor.

55'

Hakem Alper Ulusoy düdüğünü çalıyor ve Deplasman Takımı yarı alanında faul veriyor. Beşiktas kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

54'

Aut atışını kullanacak takımAlanyaspor.

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54'

Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Beşiktas takımında şutu çeken oyuncu Can Bozdogan.

54'

Bahçeşehir Okulları Stadyumu Stadı'nda Deplasman Takımı rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

53'

Alper Ulusoy Alanyaspor yarı sahasında ceza alanı hizasında taç atışını gösteriyor. Beşiktas atışı kullanacak taraf.

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52'

Alper Ulusoy taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Alanyaspor.

51'

Alper Ulusoy Alanyaspor lehine frikik veriyor. Ev sahibi takım kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

51'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Ev sahibi takım kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

50'

Alanyaspor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

50'

Alanyaspor rakip yarı sahada gol arıyor. Ev sahibi takım şimdi taç atışını kullanacak.

49'

Alper Ulusoy autu işaret ediyor. Ev sahibi takım kale vuruşu hazırlığında.

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49'

Kaleyi bulmayan şut. Şutun sahibi Valentin Rosier.

49'

Sarı kart! Alper Ulusoy sarı kartını Juanfran için kullandı.

49'

Hakem Alper Ulusoy Beşiktas hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Deplasman Takımı rakip yarı alandan atışı kullanacak.

48'

Serbest vuruş! Alper Ulusoy Beşiktas yarı alanında hücumda olan Alanyaspor lehine faul çalıyor.

48'

Alanyaspor kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi takım taç atışı kullanacak.

47'

Top auta çıkıyor. Alanyaspor oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

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47'

Beşiktas takımında Valentin Rosier çektiği şutta kaleyi bulamıyor.

46'

Oyuncu değişikliği! Bahçeşehir Okulları Stadyumu stadında oynanan maçta Beşiktas oyuncu değiştiriyor. Sahaya giren oyuncu Alex Teixeira, sahayı terk eden oyuncu Miralem Pjanic.

46'

Oyuncu değişikliği! Beşiktas takımında giren oyuncu Can Bozdogan, çıkan oyuncu Atiba Hutchinson.

Maçın hakemi ikinci yarıyı başlatan düdüğü çaldı.

Ve Alper Ulusoy Bahçeşehir Okulları Stadyumu Stadı'nda ilk yarının bitiş düdüğünü çalıyor.

45'

+2

Alanyaspor kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

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45'

+2

Alper Ulusoy Alanyaspor yarı sahasında ceza alanı hizasında taç atışını gösteriyor. Beşiktas atışı kullanacak taraf.

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45'

+1

Hakem autu gösteriyor. Ev sahibi takım kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

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45'

+1

Üst direkten dönen top! Gole yaklaşan ancak direğe takılan takım Atiba Hutchinson ile Beşiktas.

45'

+1

1. Devre sonuna 2 eklendi.

45'

Frikik! Bahçeşehir Okulları Stadyumu Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Beşiktas.

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43'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Alanyaspor atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

42'

Ofsayt! Yan hakemin bayrağı havada. Ev sahibi takım atağı ofsayt nedeni ile kesiliyor.

40'

Alanyaspor rakip ceza sahası etrafında gol arıyor. Ev sahibi takım şimdi taç atışı kullanacak.

40'

Alanyaspor için gol şansı, fakat değerlendiremeyen oyuncu Efecan Karaca.

39'

Alper Ulusoy taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Alanyaspor.

38'

Sarı kart! Beşiktas takımı sarı kart gören taraf. Kartı gören oyuncu Rachid Ghezzal.

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38'

Alper Ulusoy Alanyaspor lehine frikik veriyor. Ev sahibi takım kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

37'

Alanyaspor takımının atağı ofsayt ile kesiliyor.

35'

Alper Ulusoy autu işaret ediyor. Deplasman Takımı kale vuruşu hazırlığında.

34'

Faul! Ev sahibi takım rakip sahadan atışı kullanacak.

33'

Hakem autu gösteriyor. Ev sahibi takım kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

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33'

Rakip sahada gol arayan takım Beşiktas. Welinton kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleyi tutmayan bu vuruş, Bahçeşehir Okulları Stadyumu Stadı'nda skoru değiştirmiyor.

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33'

Bahçeşehir Okulları Stadyumu stadında, Beşiktas takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

31'

Deplasman Takımı Alanyaspor ceza sahasına girme çabasında ve taç. Atışı kullanacak takım Beşiktas.

31'

Taç Beşiktas takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.

28'

Serbest vuruş! Beşiktas Alanyaspor kalesine yakın yerden frikik kullanacak.

28'

Alper Ulusoy Beşiktas için taç atışını işaret ediyor. Deplasman Takımı Alanyaspor yarı sahasına yerleşmiş durumda.

27'

Aut atışını kullanacak takımAlanyaspor.

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26'

Top auta çıkıyor. Beşiktas oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

26'

Fatih Aksoy şutunu çekiyor ancak isabet yok.

26'

Taç. Kullanacak takım Alanyaspor. Beşiktas yarı sahasında gol için yüklenen Ev sahibi takım taç atışını kullanacak.

26'

Taç. Deplasman Takımı kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

24'

Deplasman Takımı rakip sahada gol arıyor. Kazanılan taç atışı ile rakip ceza sahasına girmeye çalışacak olan ekip Beşiktas.

24'

Maçın hakemi Alper Ulusoy, Beşiktas takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

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24'

Miralem Pjanic, çerçeveyi bulan şutta tehlike yarattı ancak Alanya şehrinde skor değişmedi.

23'

Sarı kart! Efecan Karaca sarı kart görüyor. Maçın geri kalan süresinde daha dikkatli olması gerekiyor!

23'

Beşiktas Alanyaspor yarı sahasında faul kazanıyor.

21'

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Alanyaspor rakip yarı sahada gol arıyor. Ev sahibi takım şimdi taç atışını kullanacak.

21'

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Bahçeşehir Okulları Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Alanyaspor.

21'

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İsabetsiz şut! Beşiktas Cyle Larin ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.

20'

Alper Ulusoy Beşiktas için taç atışını işaret ediyor. Deplasman Takımı Alanyaspor yarı sahasına yerleşmiş durumda.

20'

Beşiktas takımı sahanın sol köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Rachid Ghezzal.

20'

Korner kazanan takım Beşiktas. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Miralem Pjanic.

19'

Maçta heyecanlı anlar. Rachid Ghezzal şutunu çekiyor ancak top Alanyaspor savunmasından dönüyor.

16'

Alper Ulusoy autu işaret ediyor. Ev sahibi takım kale vuruşu hazırlığında.

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15'

Aut atışını kullanacak takımAlanyaspor.

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14'

Efecan Karaca asisti yapan oyuncu.

14'

1:0

Gol! Alanyaspor takımı öne geçti. Golü atan oyuncu Khouma Babacar. 1-0.

11'

Hakem Alper Ulusoy düdüğünü çalıyor ve Deplasman Takımı yarı alanında faul veriyor. Beşiktas kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

9'

Rakip yarı sahada gol arayan Alanyaspor şimdi taç atışı kullanacak.

9'

Bahçeşehir Okulları Stadyumu Stadı'nda Ev sahibi takım rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

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9'

Bahçeşehir Okulları Stadyumu stadında, Emre Akbaba sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

7'

Top auta çıkıyor. Alanyaspor oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

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6'

Bahçeşehir Okulları Stadyumu Stadı'nda Beşiktas atağı. Şutu çeken oyuncu Miralem Pjanic ancak top Alanyaspor savunmasınca karşılanıyor.

5'

Alanyaspor savunması Kenan Karaman tarafından çekilen şutu engelliyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu Stadı'nda skorda değişiklik yok.

4'

Beşiktas kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Alanyaspor.

3'

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Hakem autu gösteriyor. Deplasman Takımı kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

2'

Ofsayt! Beşiktas atağı, hakem Alper Ulusoy tarafından çalınan ofsayt düdüğü ile sonlanıyor.

1'

Bahçeşehir Okulları Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Beşiktas.

1'

Hakem son kontrollerini yaptı ve maçı başlattı.

Bundan bir sene önce Alanyaspor, 26 puanla 1. sıradaydı. Şu anda ise 21 puanla 5. sırada.

Beşiktas deplasmanda oynadığı son 5 maçta mağlup oldu.

Beşiktas 3 maçtır üstüste kaybediyor.

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