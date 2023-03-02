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Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçı hakemi belli oldu

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Alanyaspor Medipol Başakşehir maçının hakemi açıklandı. İşte maçın ayrıntıları...

14:57 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Alanyaspor- Medipol Başakşehir

Alanyaspor- Medipol Başakşehir

Son maçında deplasmanda Yukatel Kayserispor'a mağlup olan turuncu-lacivertli ekip, 40 puan ile aynı puana sahip Beşiktaş'ın averajla gerisinde (bir maçı eksik) 4. sırada yer alıyor. Son 4 maçını kazanamayan ve teknik direktör değişikliğine giden Alanyaspor ise Ersun Yanal yönetiminde ilk maçına Başakşehir karşısında çıkacak.

ALANYASPOR- BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 3 Mart Cuma günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

ALANYASPOR- BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçı olan Corendon Alanyaspor - Medipol Başakşehir maçına genç hakem Zorbay Küçük atandı.

Bu sezon Süper Lig'de 11, Türkiye Kupası'nda ise 1 maç yöneten Küçük, turuncu yeşilli ekibin bugüne kadar 11 maçında görev yaptı. Alanyaspor bu maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Zorlu maçta Zorbay Küçük'ün yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Furkan Ürün yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.



#alanyaspor
#başakşehir
#medipol başakşehir
#süper lig
16 dakika önce
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Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçı hakemi belli oldu
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