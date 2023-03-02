Son maçında deplasmanda Yukatel Kayserispor'a mağlup olan turuncu-lacivertli ekip, 40 puan ile aynı puana sahip Beşiktaş'ın averajla gerisinde (bir maçı eksik) 4. sırada yer alıyor. Son 4 maçını kazanamayan ve teknik direktör değişikliğine giden Alanyaspor ise Ersun Yanal yönetiminde ilk maçına Başakşehir karşısında çıkacak.

Bu sezon Süper Lig'de 11, Türkiye Kupası'nda ise 1 maç yöneten Küçük, turuncu yeşilli ekibin bugüne kadar 11 maçında görev yaptı. Alanyaspor bu maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Zorlu maçta Zorbay Küçük'ün yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Furkan Ürün yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.