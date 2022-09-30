ALES/3 başvuruları başladı | ALES başvuru nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) her yıl düzenlediği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için başvuru tarihleri adaylar tarafından araştırılıyor. Merak edilen konular arasında sınav tarihi, sınav başvuru tarihi, ALES başvuru ücreti, ALES'e başvuru koşulları gibi detaylar...

ALES/3 BAŞVURULARI BAŞLADI

ALES/3 başvuru işlemleri bugün başladı, 10 Ekim'de sona erecek.

ALES/3 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES/3 başvuru işlemi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak.

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2022 ALES SINAVI BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

ALES/1 ve ALES/2 için başvuru ücreti 185 TL olarak belirlenmişti. ALES 3 için ücretinin de aynı olması bekleniyor.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE, HANGİ BANKAYA ÖDENİR?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebilecektir.

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• Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

• Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

• Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

• Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

• Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

• ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

• Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

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• Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

• İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığıSınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

ALES/3 NE ZAMAN?

ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/3 sonuçları 9 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.