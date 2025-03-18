"2025/1 ALES sınavı ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için başvurular tamamlandı. Şimdi ise adaylar, ALES sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden erişime açılacak belgeler, sınav yerleri hakkında bilgi verecek. Peki, 2025/1 ALES sınavı ne zaman yapılacak, giriş belgeleri yayımlandı mı? İşte detaylar…