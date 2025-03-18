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ALES SINAV TARİHİ 2025: 2025/1 ALES sınavı ne zaman? Sınav giriş belgesi

ALES SINAV TARİHİ 2025: 2025/1 ALES sınavı ne zaman? Sınav giriş belgesi

10:5518/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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ALES sınav tarihi 2025
ALES sınav tarihi 2025

19-26 Şubat 2025 tarihleri arasında başvuruları tamamlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için geri sayım başladı. ÖSYM'nin sınav takvimine göre bu yılın ilk ALES oturumu belirlenen tarihte gerçekleştirilecek. Sınava katılacak adaylar, sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, ALES sınavı ne zaman yapılacak, giriş belgeleri yayımlandı mı? İşte detaylar…

"2025/1 ALES sınavı ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için başvurular tamamlandı. Şimdi ise adaylar, ALES sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden erişime açılacak belgeler, sınav yerleri hakkında bilgi verecek. Peki, 2025/1 ALES sınavı ne zaman yapılacak, giriş belgeleri yayımlandı mı? İşte detaylar…

ALES 2025/1 SINAVI NE ZAMAN?

ALES/1 sınavı 13 Nisan 2025 saat 10:15'te uygulanacak.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

ALES sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Konuya ilişkin duyuru paylaşıldığında haberimize ekleyeceğiz.

#Ales Tarihi
#ales
#ösym

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