2022-ALES/3 sınavı bugün ÖSYM tarafından gerçekleşti. Sınavın bitişiyle birlikte ALES soruları aratılmaya başlandı. ÖSYM'nin sitesi sık sık kontrol edilirken ALES soruları ve cevapları açıklandı. Peki ÖSYM 2023 ALES-1 sınavı soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

ALES/1 sınavı kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

ALES'in 2023 yılında düzenlenen ilk oturumu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM'nin lisansüstü eğitim almak isteyen adaylar için düzenlediği ALES'in ilk oturumu, 16 Nisan Pazar günü düzenlenecek.

ALES/1 sınavı Saat 10.15'te başlayacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, 12.45'te sona erecek.

2023 ALES 1 kaç soru sorulacak, sınav süresi ne kadar?

ALES'in bu yıl içinde ilk kez yapılacak olan oturumu için adaylara 150 dakika süre tanınacak. Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak. Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek.

ALES soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

ÖSYM'den sınav sorularının yayınlanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Ancak daha önce yapılan sınavlarda cevap anahtarları sınavın olduğu gün ilan edilmişti. Bu bilgilere göre ALES/1 sınav sorularının 16 Nisan 2023 Pazar günü erişime açılması bekleniyor. Adaylar sınav sorularına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir.

ALES 1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan takvime göre, 2023 ALES/1 sonuçlar 10 Mayıs 2023'te adayların erişimine açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ALES puan nasıl hesaplanır?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.



