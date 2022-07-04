Altın fiyatları (güncel): 4 Temmuz gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatı ne kadar? 4 Temmuz Pazartesi günü, yani haftanın ilk gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. "Gram altın ne kadar?" sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki 4 Temmuz gram ve çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, ons, yarım altın ne kadar?

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