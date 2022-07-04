Özgün Altın fiyatları (güncel) 4 Temmuz gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatı ne kadar?
ÖZGÜN HABERLER

Altın fiyatları (güncel): 4 Temmuz gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatı ne kadar?

4 Temmuz Pazartesi günü, yani haftanın ilk gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. "Gram altın ne kadar?" sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki 4 Temmuz gram ve çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, ons, yarım altın ne kadar?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
ALTIN CANLI FİYATLARI: 4 Temmuz gram altın, çeyrek altın. 22 ayar bilezik, alış satış fiyatı kaç TL?
Altın fiyatları

Altının ons fiyatı,1.812,42 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 4 Temmuz’da gram altın 976 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2022... 4 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (4 TEMMUZ 2022)

Altın fiyatları 4 Temmuz Pazartesi günü, yani haftanın ilk gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 976,05'ten yapan gram altın şu anda alış fiyatı 976,48 lira satış fiyatı 976,67 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.421,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.359,00 TL satış fiyatı 6.473,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.222,00 TL'den yapan yarım altın, 3.180,00 TL alış 3.248,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.611,00 TL seviyesinde yapmıştı. 4 Temmuz itibariyle 1.593,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.623,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.365,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.478,00 TL

Asgari ücrete 90 milyar liralık katkı
EKONOMİ
Asgari ücrete 90 milyar liralık katkı
Sürü halinde görüntülendiler

Sürü halinde görüntülendiler

​Burası Afrika değil Türkiye: İlginç görüntüler drone ile kaydedildi.
Boğazdan geçti

Boğaz'dan geçti

Karadeniz gazında kritik aşama.
Memur ve emeklilerin temmuz zammı belli oldu: Kim ne kadar maaş alacak? İşte tablo

'Uymazlarsa NATO'ya almayacağız'

'Uymazlarsa NATO'ya almayacağız'

​Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya taahhütleri yerine getirmeli.

Enflasyon haziranda yüzde 4,95 arttı: Yıllık bazda 78,62 yüzde oldu.

​Piyasalar hareketlendi: 2022 listesi güncellendi.

​Avrupa ve ABD'de havalimanlarında kaos hakim.

​Dine ve aileye saldırıyorlar.

LGS yerleştirme sürecine ilişkin merak edilenler.

Yeni haftada termometreler 40 dereceyi gösterecek.

​"Türklerin ülkelerini ne kadar önemsediklerini gördük."

​"Yakalanırsanız isim vermeyin" talimatı veriyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.