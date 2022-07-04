Altın fiyatları (güncel): 4 Temmuz gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatı ne kadar?

Altının ons fiyatı,1.812,42 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 4 Temmuz’da gram altın 976 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2022... 4 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları…
ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (4 TEMMUZ 2022)
Altın fiyatları 4 Temmuz Pazartesi günü, yani haftanın ilk gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 976,05'ten yapan gram altın şu anda alış fiyatı 976,48 lira satış fiyatı 976,67 liradan işlem görüyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 6.421,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.359,00 TL satış fiyatı 6.473,00 TL üzerinden işlem görüyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 3.222,00 TL'den yapan yarım altın, 3.180,00 TL alış 3.248,00 TL satış fiyatına sahip.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Çeyrek altın, son kapanışını 1.611,00 TL seviyesinde yapmıştı. 4 Temmuz itibariyle 1.593,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.623,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
TAM ALTIN NE KADAR OLDU?
Tam altın alış fiyatı: 6.365,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 6.478,00 TL