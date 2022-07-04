Ekonomi Asgari ücrete 90 milyar liralık katkı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Asgari ücrete 90 milyar liralık katkı

2022 yılı başında tüm maaşların “asgari ücrete kadar olan kısmından” gelir ve damga vergisi kaldırılınca devlet 57,8 milyarlık vergiden feragat etmiş oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın paylaştığı bilgilere göre Temmuz ayından itibaren asgari ücret 5 bin 500 liraya çıkarılınca bu tutar 90,6 milyar liraya yükseliyor. Bakanlık, “Bu maliyeti rahatlıkla karşılarız” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Asgari ücrete 90 milyar liralık katkı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca, 2022 yılı başında tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergisinin kaldırıldığı ve böylece 57,8 milyar liralık vergiden feragat edildiği belirtilerek, "Temmuz ayından itibaren asgari ücretin net 5 bin 500 liraya çıkarılmasıyla çalışanlarımıza sağladığımız bu vergi istisnalarında da 32,8 milyar liralık bir artış gerçekleşerek toplam maliyeti 90,6 milyar liraya yükselmiştir." ifadesi kullanıldı.

MALİYETLERİ KARŞILARIZ

Bakanlığın, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bu yılın başında tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kısmından gelir vergisi ile damga vergisinin kaldırıldığı anımsatıldı. Söz konusu düzenlemeyle 49,1 milyar lirası gelir vergisi, 8,7 milyar lirası damga vergisi olmak üzere toplamda 57,8 milyar liralık vergiden feragat edildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

  • "Temmuz ayından itibaren asgari ücretin net 5 bin 500 liraya çıkarılmasıyla çalışanlarımıza sağladığımız bu vergi istisnalarında da 32,8 milyar liralık bir artış gerçekleşerek toplam maliyeti 90,6 milyar liraya yükselmiştir. Devletimiz, istikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden güçlü ekonomisiyle tüm bu maliyetleri rahatlıkla karşılayabilecek konumdadır. Dün olduğu gibi bugün de ekonomimizdeki büyümenin sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı olmasını; tabana ve tüm vatandaşlarımıza yayılmasını önemsiyor, tüm adımlarımızı bu doğrultuda atıyoruz."

Asgari ücrete yapılacak olan ara zam açıklandı
OYNAT 00:42
Asgari ücrete yapılacak olan ara zam açıklandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.' çıkışı ile talimatı vermesi sonrası işçi ve işverenler asgari ücrete zam için masaya oturdu. Tarihte ilk kez gündeme gelen asgari ücrete yapılacak ara zam belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'de düzenlenen özel programla asgari ücret zammının 5.500 TL olarak düzenlendiğini duyurdu.

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