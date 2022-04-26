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Özgün Gram Altın Düştü Mü 26 Nisan Gram Altın Kaç Lira?
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Gram Altın Düştü Mü: 26 Nisan Gram Altın Kaç Lira?

Gram altını ne kadar? Gram altını fiyatı 26 Nisan 2022 tarihinde alış ve satış olmak üzere belirlendi. Yüksek enflasyon, ABD Merkez Bankası Fed'den gelen açıklamalar, Rusya - Ukrayna savaşına ilişkin devam eden gerilim altın fiyatlarını belirliyor. Altın fiyatlarında haftanın ikinci günü düşüş yaşandı. Peki, Gram altın düştü mü? 26 Nisan Salı günü altın ne kadar? İşte güncel gram altın, fiyat altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Altın düştü mü? 26 Nisan altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç TL?
Gram altın fiyatı 26 Nisan 2022

26 Nisan Salı günü altın fiyatları üzerindeki son dakika düşüş ve yükseliş haberleri takip ediliyor. FED toplantısına kısa süre kala altın kurundaki canlı ve güncel rakamlar anlık değişime geçti. Son olarak tam altın 5.900 TL iken çeyrek altın 1.478 lira civarında işlem görüyor.

GRAM ALTIN DÜŞTÜ MÜ? (26 NİSAN)

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 901,8 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,5 azalışla 901,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 901,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.480 lira, Cumhuriyet altını da 6.047 liradan satılıyor.

Dün, yüzde 1,8 düşüşle 1.898,1 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yatay seyirle 1.898 dolardan işlem görüyor.

Analistler, emtia piyasalarında merkez bankalarının para politikalarında beklenenden daha şahin adımlar atacağına ilişkin endişelerle oynaklığın arttığını belirtti.

Enflasyonist baskılar, jeopolitik riskler ve Çin ekonomisine ilişkin endişelerin devam ettiğini aktaran analistler, merkez bankalarının sıkı para politikaları neticesinde oluşacak yüksek faiz ortamının küresel ekonomiye etkilerinin daha sert olabileceği görüşlerinin arttığını söyledi.

Analistler, bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Richmond Fed sanayi endeksi ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini ifade ederek, altının ons fiyatında 1.890 doların destek, 1.940 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

GRAM ALTIN FİYATI

901,8 TL

ÇEYREK KAÇ TL?

1.480 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

6.047 TL

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