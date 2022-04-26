Gram Altın Düştü Mü: 26 Nisan Gram Altın Kaç Lira? Gram altını ne kadar? Gram altını fiyatı 26 Nisan 2022 tarihinde alış ve satış olmak üzere belirlendi. Yüksek enflasyon, ABD Merkez Bankası Fed'den gelen açıklamalar, Rusya - Ukrayna savaşına ilişkin devam eden gerilim altın fiyatlarını belirliyor. Altın fiyatlarında haftanın ikinci günü düşüş yaşandı. Peki, Gram altın düştü mü? 26 Nisan Salı günü altın ne kadar? İşte güncel gram altın, fiyat altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatları...

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