Çeyrek altın fiyatları: 6 Temmuz Çarşamba çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

Altının ons fiyatı, 5 Temmuz 2022 Salı günü 1.807 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 982 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.608 TL.
ALTIN FİYATLARI (6 TEMMUZ 2022)
Ons altın fiyatı, küresel resesyon endişeleriyle 1800 dolar seviyesinin altına kadar geriledi.
Spot piyasada altın satış fiyatları;
ATA ALTIN
ALIŞ: 6.471,00
SATIŞ: 6.630,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 6.489,00
SATIŞ: 6.587,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.167,00
SATIŞ: 3.242,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 6.335,00
SATIŞ: 6.460,00
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 884,86
SATIŞ: 924,32
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.587,00
SATIŞ: 1.620,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 968,03
SATIŞ: 968,22