Özgün Çeyrek altın fiyatları 6 Temmuz Çarşamba çeyrek altın ne kadar, kaç TL?
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Çeyrek altın fiyatları: 6 Temmuz Çarşamba çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

Döviz kuru dalgalanmaları sürerken altın fiyatları canlı rakamlar merak ediliyor. Geçen haftanın son işlem gününde altının gram fiyatı, ons altın ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak günü yüzde 0,4 artışla 973,8 liradan tamamlamıştı. Yatırımcılar internette sıkça gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatlarını aratıyor. İşte 6 Temmuz Çarşamba günü altındaki son durum...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Altın fiyatları son durum canlı grafik: 6 Temmuz 2022 Canlı çeyrek altın, gram altın, tam altın ne kadar?
Altın fiyatları

Altının ons fiyatı, 5 Temmuz 2022 Salı günü 1.807 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 982 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.608 TL.

ALTIN FİYATLARI (6 TEMMUZ 2022)

Ons altın fiyatı, küresel resesyon endişeleriyle 1800 dolar seviyesinin altına kadar geriledi.

Spot piyasada altın satış fiyatları;

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.471,00

SATIŞ: 6.630,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.489,00

SATIŞ: 6.587,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.167,00

SATIŞ: 3.242,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.335,00

SATIŞ: 6.460,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 884,86

SATIŞ: 924,32

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.587,00

SATIŞ: 1.620,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 968,03

SATIŞ: 968,22

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