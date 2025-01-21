Piyasalardan son rakamlar gelmeye devam ediyor. Altın fiyatlarındaki gün sonu rakamları açıklandı. Altının kilogram fiyatı 3 milyon 123 bin 800 liraya kadar yükseldi. Yatırımcılar ise çeyrek ve gram altın fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırmaya devam ediyor. İşte 21 Ocak altın piyasalarından son haberler ve güncel rakamlar...





ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR OLDU? ALTIN FİYATLARI 21 OCAK





GRAM ALTIN: 3.154 TL

ÇEYREK ALTIN : 5.148 TL

YARIM ALTIN : 10.297 TL

TAM ALTIN : 20.517 TL

Not: Fiyatlar saat 19.04 itibarıyla alınan verilerdir. Rakamlar anlık olarak değişebilmektedir.





ALTININ KİLOGRAM FİYATI YÜKSELDİ





Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 123 bin 800 liraya yükseldi.





Altın piyasasında en düşük 3 milyon 120 bin lira, en yüksek 3 milyon 135 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,4 artışla 3 milyon 123 bin 800 lira oldu.





Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 110 bin liradan tamamlamıştı.





KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 801 milyon 424 bin 571,64 lira, işlem miktarı ise 256,71 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi 841 milyon 545 bin 99,32 lira düzeyinde gerçekleşti.





Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Troy Kıymetli Madenler olarak sıralandı.





Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:





STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 3.110.000,00 2.712,00

En Düşük 3.120.000,00 2.725,40

En Yüksek 3.135.000,00 2.739,00

Kapanış 3.123.800,00 2.727,40

Ağırlıklı Ortalama 3.126.557,72 2.730,15

Toplam İşlem Hacmi (TL) 801.424.571,64

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 256,71