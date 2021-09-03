Özgün Altın ne kadar oldu? Altın kaç lira? Gram altın, çeyrek altın, tam altın güncel fiyatları
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Altın ne kadar oldu? Altın kaç lira? Gram altın, çeyrek altın, tam altın güncel fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 3 Eylül gram altın ve çeyrek altın fiyatları kaç TL? A Altın fiyatları, dolardaki zayıf seyrin etkisiyle yükseliyor. Güncel ve canlı altın fiyatları, serbest piyasaların son işlem gününde de son dakika hareketliliğini sürdürüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 3 Eylül 2021 güncel altın fiyatları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Altın ne kadar oldu? Altın kaç lira? Gram altın, çeyrek altın, tam altın güncel fiyatları
altın

Uzun bir süredir dalgalanma içerisinde altın fiyatları, bugün de aynı ivmesini devam ettiriyor. Bu noktada, özellikle gram altın ve çeyrek altın fiyatı değişiklik gösteriyor. Peki, canlı ve güncel altın fiyatları 3 Eylül'de ne kadar, kaç TL oldu?

ALTIN NE KADAR OLDU?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,21 artışla 487 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 789 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 229 liradan satıldı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 789 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 229 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,21 yükselişle 487,00 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 481,00 481,20 486,80 487,00

Cumhuriyet Ata Lira 3.170,00 3.191,00 3.208,00 3.229,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 439,00 443,00 444,00 448,00

Lira(Tam) Ziynet 3.097,00 3.117,00 3.135,00 3.155,00

Yarım Ziynet 1.549,00 1.559,00 1.568,00 1.578,00

Çeyrek Ziynet 774,00 779,00 784,00 789,00

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