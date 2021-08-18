Altın ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü 1.786 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları merak ediliyor. Uzun süre 500 lira seviyelerinde seyreden altın fiyatları son günlerde düşüşe geçti. Altın ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatlarında son durum haberimizde...

Haber Merkezi 18 Ağustos 2021, 19:31 Son Güncelleme: 18 Ağustos 2021, 19:43 Yeni Şafak