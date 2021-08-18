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Altın ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları

18 Ağustos 2021 Çarşamba günü 1.786 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları merak ediliyor. Uzun süre 500 lira seviyelerinde seyreden altın fiyatları son günlerde düşüşe geçti. Altın ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatlarında son durum haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Altın ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları
ALTIN

Altın fiyatlar anlık olarak takip ediliyor. Düşüşe geçen altının son durumu merak kazandı. Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 484,3 liradan tamamladı.

ALTIN FİYATLARI

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 484 TL, satış 488 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 46 TL. 2 TL yükseliş gerçekleşti.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 790 TL, satış 806 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 803 TL. 3 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.250 TL, satış 3.283 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.372 TL. 11 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.579 TL, satış 1.612 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.606 TL. 6 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.193 TL, satış 3.224 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.212 TL. 12 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.185 TL, satış 3.217 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.205 TL. 12 TL yükseliş gerçekleşti.

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