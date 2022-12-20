Amerika vize fiyatları 2023 ne kadar?

Amerika vize ücreti 2023, önemli eğitim ve iş imkanlarını sunan ülkeler arasından yerini alan Amerika birçok kişi tarafından tercih edilmiştir. Yurtdışı tatili olarak yaz aylarında sık şekilde tercih edilen ülkeler arasında yerini almaktadır. Her imkanın rahat ve yüksek olduğu bir ülke olarak görülmektedir. Amerika vize ücreti ve masraflarını derledik.

2023 AMERİKA VİZE ÜCRETİ NE KADAR?

2022 Amerikan vizesi ücretlerinde konsolosluk harcı 160 $ olan vize türlerinde online ödemesi kredi kartı ile yapıldığı için banka üzerinden uygulanan kesintiler ve komisyon sonucu vize tutarı 180 $ olmaktadır. 190 $ ücretli vize türleri için ise aynı şekilde işlem yapılmaktadır. Bu işlem sonucu ise ödenen konsolosluk harcı 210 $ ‘dır. Vize başvurunuzda ödeyeceğiniz ek ücretler oluşabilir. Örneğin; 1 ) Sevıs Ücreti, öğrenci vizesi (F,M) kapsamında yapılan başvurular ve Değişim programı kapsamında (J) yapılan başvurular için ödenen ücrettir. Sevıs ücretinin ödendiğine dair evrak randevu günü istenecektir. Sevıs ödemeleri vizeniz ret olsa da geri iadesi yapılmaz. Başvurunuzun işleme alınması için yapılan bir ödemedir. 2023 Amerika vizesi ücretleri için henüz bir fiyat güncellemesi duyurulmadı.

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2022 AMERİKA VİZE ÜCRETLERİ NE KADARDI?

Amerika vize ücreti 2022, genel olarak konsolosluk ve vize ücreti olarak yaklaşık 200 dolar civarlarında bir rakam tutmaktadır. Farklı şartlara göre değişiklik göstermektedir.

AMERİKA VİZE ÜCRETİ NASIL ÖDENİYOR?

Vize ücretini online olarak Amerika Konsolosluğu’nun resmi sitesinden banka ya da kredi kartı ile tek çekimde yapabilirsiniz. Dilerseniz de TEB bankası Amerika Konsolosluğu hesabına ödeme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

AMERİKA VİZE ÜCRETİ KAÇ YAŞINDAN İTİBAREN ÖDENİYOR?

ABD vize ücreti 12 yaşından büyük tüm bireyler için 160 USD’dir.

10 YILLIK AMERİKA VİZESİ ÜCRETİ NE KADAR?

10 yıllık Amerika Vizesi için 160 USD + 60 USD toplamda 220 USD ödeme gerçekleştirilir.

AMERİKA VİZESİ TÜRLERİ NELER?

ABD'ye geçici olarak seyahat etmek için çeşitli göçmen olmayan vize türleri bulunmaktadır.

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Amerika vize türleri; (A, G, NATO) Diplomatik ve Resmi Vizeler; (B) Amerika Turist vizesi ve Amerika İş, Turizm, Tıbbi Tedavi; (C) ABD’den Transit Geçiş; (D) Mürettebat Vizesi; (E1/E2) Tüccar / Yatırımcı Vizesi; (F/M) Akademik Eğitim veya Dil Öğrencisi / Mesleki veya Akademik Olmayan Eğitim Vizeleri; (J) Değişim Programı; (H, L, O, P, Q, R) Geçici İşçi /Çalışma veya Staj Vizesi ve (I)Basın Mensubu ve Gazeteciler olarak ayrılmaktadır.

VİZE TÜRLERİNE GÖRE AMERİKA VİZESİ ÜCRETLERİ

Amerika Konsolosluğu kararınca belirlemiş olduğu Amerika vize fiyatları güncellenebilmesi sebebiyle başvuru işlemleri öncesinde konsolosluk aracılığı ile teyit edilmelidir. Amerika vize başvurusunun konsolosluk tarafından Amerike vize reddi kararı ile sonuçlanması halinde başvuru aşamasında ödenen vize ücreti iade edilmemektedir. Güncel vize ücret detayına ulaşmak Amerika vize başvurusu işlemleri sırasında herhangi bir sorun yaşamamak adına önem arz etmektedir. Amerika Konsolosluğu tarafından son belirlenen güncel vize ücretleri aşağıda sıralandığı gibidir.

(B) Ziyaretçi Vizesi: İş, Turizm, Tıbbi Tedavi, (C) ABD'den transit geçiş, Amerika Transit Vize, (D) Mürettebat Vizesi, (F) Amerika F1 vizesi, Akademik Öğrenci, (M) Mesleki / Akademik Olmayan Öğrenci, (I) Basın Mensubu veya Gazeteci Vizesi, (J) Değişim Programı, (TD/TN) NAFTA Vizeleri, (T) İnsan Kaçakçılığı Mağduru, (U) Suç Faaliyeti Mağduru Vizeleri için konsolosluk harç bedeli 160 USD olarak belirlenmiştir.

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(H) Geçici İşçi / Çalışan veya Stajyerler, (O) Olağanüstü Yetenekleri Olan Kişiler, (P) Sporcular, Sanatçılar ve Göstericiler, (Q) Uluslararası Kültürel Değişim Programı, (R) Dini Görevli, (L) Şirket İçi Transfer vize türleri dahilinde Amerika sınırları içerisine seyahat edecek kişilerin ödemesi gereken Amerika vize bedeli 190 USD olarak belirlenmiştir.

(E1) Anlaşmalı Tüccar, (E2) Anlaşmalı Yatırımcı, (E3) Avustralyalı Özel İşçi vize türlerinden birine sahip olarak ABD seyahatini gerçekleştirecek kişilerin ödemesi gereken konsolosluk harç bedeli 205 USD olarak belirlenmiştir.

(K) ABD Vatandaşı Nişanlısı veya Eşi vize türü sahibi olarak Amerika seyahatini gerçekleştirecek vatandaşların başvuru aşamasında ödemesi gereken konsolosluk harç bedeli 265 USD olarak belirlenmiştir.

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AMERİKA VİZE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Amerika vizesi başvurusu için Amerika’ya seyahat edecek olacak kişinin Amerika Konsolosluğunun resmi sitesinde bulunan online başvuru formunu doldurması ve fotoğrafın yüklenmesi gerekmektedir. Formu tamamladıktan sonra vize randevusu alınmaktadır.

Amerika Vizesi başvuru dosyasına başvuru sahibinin seyahat niyetini belirten belgelerini; düzenli bir gelire sahip olduğu gelir döküm belgesini, Türkiye’de evi varsa tapusunu, kirada evi var ise tapusu ile birlikte kira kontratını, arabası varsa aracının ruhsatını, uçak bilet bilgilerini gidiş-dönüş olarak Amerika Konsolosluğuna ibraz etmesinde fayda vardır.

Amerika Vizesi başvuru sürecinde randevu tarihinde konsolosluk görevlisi tarafından mülakat yapılmaktadır. Mülakat süresince kişi soruları net ve tereddüt etmeden cevaplamalıdır. Mülakattan sonra ret alan kişiye ret mektubu ile birlikte pasaportu iade edilir.Amerika vizesi onaylanan kişiye ise pasaportu iade edilmez, ev ya da iş adresine en yakın PTT merkezine pasaportunun üzerine vizesi işlenmiş olarak 3 iş günü içinde gönderilir.

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Amerika vizesi randevu gününde parmak izi de alınmaktadır. Amerika seyahat eden kişi gümrükten geçerken tekrar parmak izi alınmaktadır. Kişinin Türkiye’de verdiği parmak iziyle Amerika’ya girerken verdiği parmak izinin denk olması gerekmektedir. Amerika Birleşik Devletleri bu uygulamayla sahte pasaportla seyahat etmek isteyen ve Amerika vizesi olmadan ülkeye giriş yapmak isteyenleri önlemek istemektedir.

Amerika vizesi başvurusu randevu gününde parmak izi alınmaktadır. Amerika seyahat eden kişi gümrükten geçerken tekrar parmak izi alınmaktadır. Kişinin Türkiye’de verdiği parmak iziyle Amerika’ya girerken verdiği parmak izinin denk olması gerekmektedir. Amerika Birleşik Devletleri bu uygulamayla sahte pasaportla seyahat edilmesini önlemeyi amaçlamaktadır.

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