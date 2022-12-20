2023 vize fiyatları ne kadar: yıllık, 5 ve 10 yıllık vize ücretleri

Türkiye'den vize isteyen başka bir ülkeye gidebilmek için vize başvurusu yapmak için, vize ücreti ve servis ücreti ödemeniz gerekir. Vize ücretleri her yıl değişiyor. 2023 yılında vize ücretlerinin ne kadar olacağı merak kazandı. Peki, 2023 vize ücretleri belli oldu mu? 5 yıllık, 10 yıllık vize ücretleri ne kadar, kaç TL olacak?

2023 VİZE ÜCRETLERİ

Vize ücretleri vize alınacak ülkeye göre değişiklik göstermektedir. İşte 2023 vize fiyatlarının bazıları:

ALMANYA VİZE ÜCRETİ NE KADAR 2023?

Almanya’ya vize başvurusunda ödenecek tutar gidiş sebeplerine göre değişmektedir. Örneğin Turistik vize almak isteyen kişilerin 83 Euro ödemeleri gerekmektedir.

YUNANİSTAN VİZE ÜCRETİ NE KADAR 2023?

Schengen ülkeleri arasında yer alan Yunanistan’a vize şartlarına uygun olanlar seyahat edebilir. Bunun için gerekli evraklar kadar 80 Euro olarak vize harç bedelinin de üzerinde durulur ve ödemelere karşı başvurulanız değerlendirmeye alınır.

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SHENGEN VİZESİ NE KADAR 2023?

2023 yılına dair Schengen harç bedeli 80 Euro olarak netlik kazanmıştır. Turistik, ticari ve aile ziyareti vizelerine dair ortak harç bedeline yer verilir. Ardından başvuru merkezi ücreti de 30 Euro olarak ödenmesi üzerine harekete geçilir.

AMERİKA VİZESİ NE KADAR 2023?

(B) Ziyaretçi Vizesi: İş, Turizm, Tıbbi Tedavi, (C) ABD'den transit geçiş, Amerika Transit Vize, (D) Mürettebat Vizesi, (F) Amerika F1 vizesi, Akademik Öğrenci, (M) Mesleki / Akademik Olmayan Öğrenci, (I) Basın Mensubu veya Gazeteci Vizesi, (J) Değişim Programı, (TD/TN) NAFTA Vizeleri, (T) İnsan Kaçakçılığı Mağduru, (U) Suç Faaliyeti Mağduru Vizeleri için konsolosluk harç bedeli 160 USD olarak belirlenmiştir.

(H) Geçici İşçi / Çalışan veya Stajyerler, (O) Olağanüstü Yetenekleri Olan Kişiler, (P) Sporcular, Sanatçılar ve Göstericiler, (Q) Uluslararası Kültürel Değişim Programı, (R) Dini Görevli, (L) Şirket İçi Transfer vize türleri dahilinde Amerika sınırları içerisine seyahat edecek kişilerin ödemesi gereken Amerika vize bedeli 190 USD olarak belirlenmiştir.

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(E1) Anlaşmalı Tüccar, (E2) Anlaşmalı Yatırımcı, (E3) Avustralyalı Özel İşçi vize türlerinden birine sahip olarak ABD seyahatini gerçekleştirecek kişilerin ödemesi gereken konsolosluk harç bedeli 205 USD olarak belirlenmiştir.

(K) ABD Vatandaşı Nişanlısı veya Eşi vize türü sahibi olarak Amerika seyahatini gerçekleştirecek vatandaşların başvuru aşamasında ödemesi gereken konsolosluk harç bedeli 265 USD olarak belirlenmiştir.

İNGİLTERE VİZESİ NE KADAR 2023?

İngiltere turistik vize ücretleri başvurulan vize süresine göre değişmektedir. İngiltere Konsolosluğu başvuru sahiplerine 6 aylık,2 yıllık,5 yıllık ve 10 yıllık vize başvuru seçenekleri sunmaktadır.2021 yılı 6 aylık turistik vize başvuru ücreti 128 Dolar, 2 yıllık turistik vize başvuru ücreti 492 Dolar, 5 Yıllık turistik vize başvuru ücreti 895 Dolar ve 10 yıllık turistik vize başvuru ücreti 1098 Dolar’dır. Vize harç ücretleri yıl içinde sürekli güncellenmektedir.

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2023 VİZESİZ GİDİLEN/ VİZE İSTEMEYEN ÜLKELER

Vizesiz Avrupa turu yapılabilecek ülkeler: Andorra, Arnavutluk (Balkanlar), Belarus, Bosna Hersek (Balkan ülkeleri), Karadağ, Kosova, KKTC, Makedonya, Moldova, Sırbistan ya da Ukrayna.