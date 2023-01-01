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Beşiktaş Amir Hadžiahmetović transferi için harekete geçti
Beşiktaş, Amir Hadžiahmetović’i transfer etmek için Konyaspor’la görüşmelere başladı. Beşiktaş, oyuncu için Konyaspor'a 2.5 milyon euro resmi teklifte bulundu. Peki Amir Hadžiahmetović kimdir, nereli kaç yaşında? Amir Hadžiahmetović hangi takımlarda oynadı?
15:03 . 16/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Amir Hadžiahmetović kimdir?

Amir Hadžiahmetović kimdir?

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Amir Hadžiahmetović’i transfer etmek için Konyaspor’la görüşmelere başladı. Orta sahada 6 ve 8 numara pozisyonlarında forma giyen ve transfer dönemlerinde büyük takımların da gündemine gelen oyuncu için siyah beyazlıların teklifi de netleşti. A Spor'un haberine göre Beşiktaş, oyuncu için Konyaspor'a 2.5 milyon euro resmi teklifte bulundu.

İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor. Amir Hadžiahmetović ile ilgilenen bir başka takım ise İngiltere'den Burnley kulübü de oyuncu resmi teklifte bulundu.

Amir Hadžiahmetović

Amir Hadžiahmetović kimdir?

Amir Hadžiahmetović 8 Mart 1997 tarihinde Nexø, Danimarka'da doğdu. Bosnalı millî futbolcu olan Amir Hadžiahmetović, Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da oynamaktadır.

Amir Hadžiahmetović altyapı kariyeri

FK Zeljeznicar Sarajevo U19

Altyapı kariyerine 2009 yılında FK Zeljeznicar Sarajevo U19 takımında başladı.

Amir Hadžiahmetović profesyonel kariyeri

Profesyonel kariyerini 2014 yılında FK Zeljeznicar Sarajevo takımında başladı.47 maçta (3 gol 5 asist) performans sergiledi. Daha sonra profesyonel kariyerini Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile 2 yıllık bir sözleşme imzaladı. Tüm kulvarlarda Konyaspor formasıyla 171 maça çıktı ve 11 gol 10 asistlik katkı sağladı. 2016-2017 yılında Türkiye Kupasını kazandı.



#Amir Hadžiahmetović
#beşiktaş
#Konyaspor
2 saat önce
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Beşiktaş Amir Hadžiahmetović transferi için harekete geçti
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