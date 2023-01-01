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Amir Hadžiahmetović kimdir?
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Amir Hadžiahmetović’i transfer etmek için Konyaspor’la görüşmelere başladı. Orta sahada 6 ve 8 numara pozisyonlarında forma giyen ve transfer dönemlerinde büyük takımların da gündemine gelen oyuncu için siyah beyazlıların teklifi de netleşti. A Spor'un haberine göre Beşiktaş, oyuncu için Konyaspor'a 2.5 milyon euro resmi teklifte bulundu.
İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor. Amir Hadžiahmetović ile ilgilenen bir başka takım ise İngiltere'den Burnley kulübü de oyuncu resmi teklifte bulundu.
Amir Hadžiahmetović 8 Mart 1997 tarihinde Nexø, Danimarka'da doğdu. Bosnalı millî futbolcu olan Amir Hadžiahmetović, Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da oynamaktadır.
FK Zeljeznicar Sarajevo U19
Altyapı kariyerine 2009 yılında FK Zeljeznicar Sarajevo U19 takımında başladı.
Profesyonel kariyerini 2014 yılında FK Zeljeznicar Sarajevo takımında başladı.47 maçta (3 gol 5 asist) performans sergiledi. Daha sonra profesyonel kariyerini Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile 2 yıllık bir sözleşme imzaladı. Tüm kulvarlarda Konyaspor formasıyla 171 maça çıktı ve 11 gol 10 asistlik katkı sağladı. 2016-2017 yılında Türkiye Kupasını kazandı.