Hava sıcaklıklarının değişmesiyle beraber virüs kökenli hastalıklar da artmaya başladı. Bağışıklık sisteminiz, vücudunuzu enfeksiyondan korumaya yardımcı olan bir dizi organdan ve dokudan oluşur. Soğuk havalarda vücudunuz sıcak kalmaya çalışmak için daha çok çalışmak zorundadır. Bu, bağışıklık sisteminizi zayıflatabilir ve hastalığa yakalanma riskinizi artırabilir. Liv Hospital Samsun İç Hastalıkları Uzm. Dr. Özkan Akyol, "Ani sıcaklık değişimleri hastalıkları tetikliyor" ifadelerini kullandı.

Mevsimsel sıcaklıkların bu dönemde çok fazla değişim gösterdiğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özkan Akyol, “Şubat ayı olmasına rağmen sıcaklık yükseliyor akşamları ise düşüyor. Sabah evden çıkarken çok soğuk başlayan günlerde hava sıcaklığı öğleden sonra artabiliyor ya da bir gün hava güneşli iken sonraki gün aniden çok soğuyabiliyor. Bu ani sıcaklık değişimleri kişilerin sağlığını olumsuz etkileyebiliyor" dedi.

MEVSİMSEL SICAKLIK DEĞİŞİMLERİ HANGİ HASTALIKLARA NEDEN OLUR?

Havaların bir ısınıp bir soğumasından dolayı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Liv Hospital Samsun İç Hastalıkları Uzm. Dr. Özkan Akyol, mevsimsel sıcaklık değişimlerinin sebep olduğu hastalıklar ve alınabilecek önlemler hakkında uyarılarda bulundu. Mevsimsel sıcaklıkların bu dönemde çok fazla değişim gösterdiğini dile getiren Uzm. Dr. Akyol, "Sabah evden çıkarken çok soğuk başlayan gün, öğle saatlerinde çok fazla sıcak devam edebiliyor ya da bir gün hava güneşli ve çok sıcakken sonraki gün aniden çok soğuyabiliyor.. Bu sıcaklık değişimleri kişilerin sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Sıcaklık değişimleri sindirim sistemimizi, duygu durumumuzu dahi etkilerken başka birçok hastalığı da tetikleyebiliyor. Hava değişiklikleri sebebiyle yaşanan problemlere karşı bazı önlemler almak sağlığımız için etkili olacaktır" diye konuştu.

ALERJİK ASTIMI OLANLAR NELER YAPMALI, ANİ SICAKLIK DEĞİŞİMİNE KARŞI HANGİ TEDBİR ALINMALI?

Sıcaklık değişimlerinin sebep olduğu şikâyetlere dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özkan Akyol, "Mevsimsel değişiklikler yılın son aylarında hayatımızı daha fazla etkiliyor. Bu aylarda özellikle alerjik astım, KOAH, grip, nezle gibi solunum yolu hastalıkları artış göstermektedir. Alerjik astımı olan kişiler mutlaka kendini çok iyi korumalıdır. Sıcaklığın ani değişmesi öksürük, nefes darlığı, solunum yolu problemi, hayat konforumuzu etkileyecek burun tıkanıkları gibi problemleri artırmaktadır. Viral enfeksiyon hastalıkları çokça karşılaştığımız durumlardır" şeklinde konuştu.



