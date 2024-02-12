Elektronik sigara, bağımlılık yapan ve nikotin içeren bir sıvının ısıtılarak aerosol (Bir sıvı ya da katının gaz ortamında dağılması) üretmesiyle oluşur. Bu sıvının içinde farklı miktarlarda sıvı nikotin, propilen, glikol, gliserin, ve aromalı maddeler bulunur. Kullanan kişiler üretilen bu buharı ciğerlerine çeker. Peki elektronik sigara zararları nelerdir? Elektronik sigara erkelerde kısırlığa neden olur mu?

ELEKTRONİK SİGARA ZARARLI MI?

Elektronik sigaranın erkek üremesine ziyanları hakkında bilgiler veren Üroloji Bölümü’nden Op. Dr. Akif Ersoy Erkmen, “Tüm dünyada gerek ülkemizde giderek yaygınlaşmakta olan ve olağan sigaraya nazaran daha inançlı ve zararsız olarak pazarlanan elektronik sigaralar da bu duruma sebep olabilecek nedenler ortasındadır. Yapılan çalışmalarda sigara ve öteki tütün eserlerine emsal düzeyde ziyanları ortaya koyulmaya başlamıştır. Nikotin içerikli olsun ya da olmasın elektronik sigara buharının hem erkek hem bayan kısırlığına sebep olabilecek hususlar ağır metaller, nikotin, formaldehit v.s. içerdiği yapılan çalışmalarla tespit edilmiştir” diye konuştu.

ELEKTRONİK SİGARA HORMON YAPISINI BOZAR MI?

Elektronik sigara üzerine çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Op. Dr. Erkmen, “Yapılan hayvan çalışmalarında; e-sigara buharına maruz kalınmasına bağlı olarak sperm sıhhati ve erkek cinsel sıhhati için değerli olan hormon düzeylerinde bozulmalar, hem direkt olarak testis dokusunda harabiyet, testislerde küçülme ve testislerdeki sperm üreten hücrelerde bozulmalar hem de testosteron üretimini bozarak ve sperm kalitesinde besbelli düşüşler saptanmıştır” tabirlerini kullandı.

ELEKTRONİK SİGARA SPERM KALİTESİNİ AZALTIR MI?

Özellikle İngiltere ve İskandinav ülkelerinde yapılan toplum tabanlı araştırmalarda elektronik sigaraların sperm sayısı ve kalitesinin düştüğü sonucuna varıldığını kaydeden Op. Dr. Erkmen, “Ayrıca son yıllarda giderek artan ve nedeni belirlenemeyen kısırlık ve tekrarlayan düşüklere sebep olarak gösterilen; sperm DNA hasarını da arttırdığı saptanmıştır. Elektronik sigaranın sistemik tesirlerinin yanında testosteron ve penis kan dolanımına olan tesirlerle sertleşme bozukluklarına sebep olduğu da tespit edilmiştir” dedi.

ELEKTRONİK SİGARA TÜP BEBEK TEDAVİSİNİ ETKİLER Mİ?

Op. Dr. Erkmen, konuşmasını şu tabirlerle sonlandırdı: “Ayrıca e-sigara kullananlarda; doğal yolla çocuk sahibi olamama nedeniyle başvurulan tüp bebek tedavilerinde başarısızlığı sigaraya emsal biçimde etkileyebildiği düşünülmektedir. Bu çalışmalar elektronik sigaraların olağan sigaraya bir alternatif olarak düşünülmemesi gerektiğini göstermektedir. Bu nedenlerle günümüzde giderek yaygınlaşan ve daha pak olarak pazarlanmaya çalışılan e-sigara kullanımının hem erkek cinsel sıhhatini olumsuz etkilediği hem de erkek kısırlığını arttırabileceğini göz gerisi etmemek gerekir. Çocuk sahibi olmaya çalışan ve ileride çocuk sahibi olmayı düşünen erkeklerin sigara kadar elektronik sigaralardan da uzaklaşması gerekmektedir. Elektronik sigaranın, sigara bırakma tedavileri içinde yeri bulunmamaktadır. Sigarayı bırakmak için kesinlikle uzman doktorlardan yardım almak gelecek jenerasyonlar için de büyük değer taşımaktadır.”







