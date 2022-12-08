8 Aralık altın fiyatlarında bugün son durum ne? Canlı altın fiyatlarının yönü Fed’in açıklayacağı faiz kararı neticesinde belirlenecek. Fed'in enflasyonla mücadelede ultra şahin para politikalarını sürdüreceği beklentileri piyasalara yön veren temel faktör olmaya devam ediyor. Güncel altın fiyatları bugün oldukça sakin bir davranış sergiliyor. Fed’in agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri altın fiyatları başta olmak üzere dolar kuru ile euro fiyatlarını da hareketlendirdi. İstanbul Kapalıçarşı’da 18,6382 liradan alınan dolar 18,6514 liradan, 19,5932 liradan alınan euro ise 19,6013 liradan satılıyor. Altın ons fiyatı satış 1.783,86 TL'den işlem görüyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı bugün kaç TL? Canlı altın fiyatları: Cumhuriyet altını, yarım altın ile bilezik fiyatları son durum bilgileri.

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