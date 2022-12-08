Özgün 8 Aralık altın fiyatlarında bugün son durum ne?
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8 Aralık altın fiyatlarında bugün son durum ne?

Canlı altın fiyatlarının yönü Fed’in açıklayacağı faiz kararı neticesinde belirlenecek. Fed'in enflasyonla mücadelede ultra şahin para politikalarını sürdüreceği beklentileri piyasalara yön veren temel faktör olmaya devam ediyor. Güncel altın fiyatları bugün oldukça sakin bir davranış sergiliyor. Fed’in agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri altın fiyatları başta olmak üzere dolar kuru ile euro fiyatlarını da hareketlendirdi. İstanbul Kapalıçarşı’da 18,6382 liradan alınan dolar 18,6514 liradan, 19,5932 liradan alınan euro ise 19,6013 liradan satılıyor. Altın ons fiyatı satış 1.783,86 TL'den işlem görüyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı bugün kaç TL? Canlı altın fiyatları: Cumhuriyet altını, yarım altın ile bilezik fiyatları son durum bilgileri.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Anlık altın fiyatları: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın, ata altın ne kadar? CANLI, güncel, anlık kuyumcu altın fiyatları kaç TL?
Altın fiyatları ne kadar?

Piyasa takipçileri ve yatırımcıların odak noktası olan altın fiyatları hareketli grafiğini sürdürüyor. Altının haftayı yatay seyir ile kapatması sonrasında yarım altın 3.498,22 TL'den işlem görürken ziynet altın ise 6.974,79 TL'den seviyelerinde seyrediyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı bugün kaç TL? Canlı altın fiyatları: Cumhuriyet altını, yarım altın ile bilezik fiyatları son durum bilgileri. İşte canlı altın fiyatları...

Gram altın fiyatı
Gram altın fiyatı

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

  • Gram altın fiyatı alış 1.080,75 TL,
  • Gram altın fiyatı alış 1.082,87 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI NE KADAR?

  • Spot altın gram fiyatı alış 1.069,63 TL,
  • Spot altın gram fiyatı satış 1.069,79 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI NE KADAR?

  • Altın ons fiyatı alış 1.783,08 TL,
  • Altın ons fiyatı satış 1.783,39 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

  • Çeyrek altın fiyatı alış 1.711,37 TL,
  • Çeyrek altın fiyatı satış 1.749,14 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

  • Cumhuriyet altın fiyatı alış 6.845,38 TL,
  • Cumhuriyet altın fiyatı satış 6.974,79 TL,

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

  • Yarım altın fiyatı alış 3.412,12 TL,
  • Yarım altın fiyatı satış 3.498,22 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI NE KADAR?

  • Ziynet altın fiyatı alış 6.845,38 TL,
  • Ziynet altın fiyatı satış 6.974,79 TL,

ATA ALTIN FİYATI NE KADAR?

  • Ata altı fiyatı alış 7.143,26 TL,
  • Ata altı fiyatı satış 7.320,92 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?

  • 14 ayarı bilezik gram fiyatı alış 595,22 TL,
  • 14 ayarı bilezik gram fiyatı satış 708,87 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?

  • 22 ayarı bilezik gram fiyatı alış 981,48 TL,
  • 22 ayarı bilezik gram fiyatı satış 1.043,73 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gremse fiyatı alış 17.409,00 TL,

Gremse fiyatı satış 17.655,00 TL.

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