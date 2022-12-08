8 Aralık altın fiyatlarında bugün son durum ne?

Piyasa takipçileri ve yatırımcıların odak noktası olan altın fiyatları hareketli grafiğini sürdürüyor. Altının haftayı yatay seyir ile kapatması sonrasında yarım altın 3.498,22 TL'den işlem görürken ziynet altın ise 6.974,79 TL'den seviyelerinde seyrediyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı bugün kaç TL? Canlı altın fiyatları: Cumhuriyet altını, yarım altın ile bilezik fiyatları son durum bilgileri. İşte canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
- Gram altın fiyatı alış 1.080,75 TL,
- Gram altın fiyatı alış 1.082,87 TL,
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI NE KADAR?
- Spot altın gram fiyatı alış 1.069,63 TL,
- Spot altın gram fiyatı satış 1.069,79 TL,
ALTIN/ONS ($) FİYATI NE KADAR?
- Altın ons fiyatı alış 1.783,08 TL,
- Altın ons fiyatı satış 1.783,39 TL,
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
- Çeyrek altın fiyatı alış 1.711,37 TL,
- Çeyrek altın fiyatı satış 1.749,14 TL,
CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?
- Cumhuriyet altın fiyatı alış 6.845,38 TL,
- Cumhuriyet altın fiyatı satış 6.974,79 TL,
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?
- Yarım altın fiyatı alış 3.412,12 TL,
- Yarım altın fiyatı satış 3.498,22 TL,
ZİYNET ALTINI FİYATI NE KADAR?
- Ziynet altın fiyatı alış 6.845,38 TL,
- Ziynet altın fiyatı satış 6.974,79 TL,
ATA ALTIN FİYATI NE KADAR?
- Ata altı fiyatı alış 7.143,26 TL,
- Ata altı fiyatı satış 7.320,92 TL,
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?
- 14 ayarı bilezik gram fiyatı alış 595,22 TL,
- 14 ayarı bilezik gram fiyatı satış 708,87 TL,
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?
- 22 ayarı bilezik gram fiyatı alış 981,48 TL,
- 22 ayarı bilezik gram fiyatı satış 1.043,73 TL,
GREMSE ALTIN FİYATI NE KADAR?
Gremse fiyatı alış 17.409,00 TL,
Gremse fiyatı satış 17.655,00 TL.