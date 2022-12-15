Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek altın, gram altın ne kadar?

ABD Merkez Bankası (Fed), gelecek üç yıl için ortalama faiz oranı tahminlerini yükseltti. İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantısı'nın ardından Fed'den yapılan açıklamada, son göstergelerin harcama ve üretimde ılımlı bir artışa işaret ettiği bildirildi.

ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini ise yüzde 0,2'den yüzde 0,5'e yükseltilirken, gelecek yıla dair büyüme beklentisi yüzde 1,2'den yüzde 0,5'e düşürüldü. Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminlerinde gelecek üç yıl için artışa gitti. Ülke ekonomisinin 2024'e ilişkin büyüme tahmini de yüzde 1,7'den yüzde 1,6'ya indirildi. ABD ekonomisinin 2025'te ise yüzde 1,8 büyüyeceği öngörüldü.

REKLAM

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın fiyatı alış 1.084,23 TL,

Gram altın fiyatı satış 1.087,74 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI NE KADAR?

Spot altın gram fiyatı alış 1.074,91 TL,

Spot altın gram fiyatı satış 1.075,14 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI NE KADAR?

Altın ons fiyatı alış 1.793,41 TL,

Altın ons fiyatı satış 1.793,70 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatı alış 1.719,86 TL,

Çeyrek altın fiyatı satış 1.757,85 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altın fiyatı alış 6.879,45 TL,

Cumhuriyet altın fiyatı satış 7.009,89 TL,

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Yarım altın fiyatı alış 3.428,98 TL,

REKLAM

Yarım altın fiyatı satış 3.515,69 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Ziynet altın fiyatı alış 6.879,45 TL,

Ziynet altın fiyatı satış 7.009,89 TL,

ATA ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ata altın fiyatı alış 7.212,80 TL,

Ata altın fiyatı satış 7.392,17 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?

14 ayar bilezik gram fiyatı alış 597,17 TL,

14 ayar bilezik gram fiyatı satış 712,03 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?

22 ayar bilezik gram fiyatı alış 984,65 TL,

22 ayar bilezik gram fiyatı satış 1.048,35 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gremse fiyatı alış 17.456,00 TL,

Gremse fiyatı satış 17.726,00 TL.

REKLAM

Altın düşecek mi çıkacak mı? Analistler yorumladı

BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı tahminde bulundu. Ons fiyatlamasına baktığımızda şu anda 1801 dolar seviyesini görüyoruz. Bugün içerisinde 1796 dolara kadar bir geri çekilme hareketi görmüştü.

Ons altın 1813 doları gördükten sonra 1800’ler seviyesine gerilediğini görüyoruz. Ons tarafında hareketlerin net bir şekilde başladığını teyit etmek için 1830 doların geçilmesi gerekiyor ki ikinci etap olan 1900’e doğru hareketi görebilelim.

Genel anlamda daha önceki zirve seviyesi 2080 dolar seviyesiydi. Her zaman teknik anlamda baktığımızda göstergelerin zirve seviyesini bir kez daha test ettiğini biliriz. Hedef 2080 dolar seviyesi olmakla birlikte öncelikle geçilmesi gereken seviye 1830 dolardır. Bu seviye kalıcı olarak geçilmeden altındaki hareketler bir bant hareketi olarak sınırlı kalacaktır.

REKLAM

Altın 2023’te gözde yatırım aracı olacak. Hem emtia gömleğimi giyecek hem de güvenli liman efektiyle karşımızda olacak.

Dolar endeksinde Fed kararı öncesinde 103.053, en yüksek ise 104.013’ler seviyesi görüldü. Fed kararı sonrası 103.057’ler seviyesinde bir fiyatlama görüyoruz. Dolarda özellikle 105.070 seviyesi aşılmadığı sürece bir geri çekilme sürecine gireceğimiz. Aşağıda özellikle 103 seviyesinin önemli bir destek olacağını, 103-105 bandında bir hareket göreceğimizi söyleyebiliriz.”

ÖZGÜN Doğalgaz yardım desteği aralık ödemeleri başladı mı?