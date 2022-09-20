Altın fiyatlarında son durum: Analistlerden dikkat çeken altın yorumu! Altın düşecek mi çıkacak mı?

Küresel piyasalarda altın fiyatları, dolar ve euro kuru, bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı öncesi dalgalı seyir sürerken, bankanın agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri gözleri bir kez daha altın fiyatlarına çevirdi. Güncel altın fiyatları takip edilirken diğer yandan ise döviz fiyatlarındaki son durum da yatırımcının takibinde. Dolar endeksi dün 110,2 ile son 20 yılın zirvesine yakın seviyelere çıkmasının ardından bugün 109,7'de dengelendi. Dolar endeksindeki yükselişle altının ons fiyatı dün 1.660 doların altını görürken, bugün 1.675 dolardan işlem görüyor. Peki çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? Gram altın alış-satış ne kadar? İşte 20 Eylül 2022 Salı güncel altın fiyatları son durum bilgileri ile Altın fiyatlarında son durum: Analistlerden dikkat çeken altın yorumlarına ilişkin detaylar.

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GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın fiyatı alış 1.002,21 TL,

Gram altın fiyatı satış 1.007,66 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI NE KADAR?

Spot altın fiyatı alış 983,66 TL,

Spot altın fiyatı satış 983,85 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI NE KADAR?

Ons altın alış fiyatı 1.670,48 TL,

Altın ons fiyatı satış 1.670,81 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 1.573,92 TL,

Çeyrek altın satış fiyatı 1.608,64 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altın fiyatı alış 6.295,45 TL,

Cumhuriyet altın fiyatı satış 6.414,68 TL,

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 3.137,89 TL,

Yarım altın satış fiyatı 3.217,18 TL,

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ZİYNET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Ziynet altın fiyatı alış 6.295,45 TL,

Ziynet altın fiyatı satış 6.414,68 TL,

ATA ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ata altın fiyatı alış 6.606,55 TL,

Ata altın fiyatı satış 6.771,05 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?

14 ayar bilezik fiyatı alış 551,24 TL,

14 ayar bilezik fiyatı satış 660,02 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?

22 ayar bilezik gramı ne kadar alış 910,01 TL,

22 ayar bilezik fiyatı satış 941,84 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gremse alış fiyatı 16.186,00 TL,

Gremse satış fiyatı 16.476,00 TL.

Analistlerden dikkat çeken yorumlar

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ABD başta olmak üzere merkez bankalarının yüksek enflasyon karşısında agresif faiz artırımlarını sürdüreceği, bu durumun da ekonomileri resesyona sürükleyeceğine ilişkin endişeler petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Bu hafta kararlarını açıklayacak olan ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankasının toplantılarından çıkacak sonuçlara ilişkin beklentiler, petrol fiyatlarının artışını kısıtlıyor.

Öte yandan, ABD Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, ham petrol tedarik etmek için yeni bir satış bildiriminin yayımlandığı kaydedildi. Açıklamada, kasımdan itibaren teslim edilmek üzere stratejik petrol rezervinden 10 milyon varile kadar petrol satılacağı bildirildi.

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