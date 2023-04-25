Anneler Günü dünyada farklı günlerde kutlanır. Mayıs ayının yaklaşması ile beraber "Anneler Günü ne zaman" sorusu da araştırılmaya başlandı.

2023 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü dünyada farklı tarihlerde kutlansa da en yaygın kutlandığı tarih mayıs ayıdır. 2023 yılı Anneler Günü de mayıs ayının 2. haftası kutlanacak. Bu sebeple de bu yıl Anneler Günü 14 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

Her yıl, mayıs aylarının ikinci pazar günleri kutlanan Anneler Günü, bu yıl da duygusal anlara neden olacak.

ANNELER GÜNÜNDE NE HEDİYE ALINACAK?

Anneler Günü’nde güzel hediyelerle karşılamak isteyenlere çeşitli Anneler Günü hediye seçenekleri hazırladık.

Çaycı

Çay tiryakisi bir anneye daha iyi ne alınabilir ki! Annenizin kolay ve zahmetsiz bir şekilde çay hazırlamasını sağlamak istiyorsanız çaycı tam size göre bir hediye. Annenize bu özel günde kalabalık misafirlerini ağırlayabileceği çaycı ile sevindirebilirsiniz.

Nevresim takımı

Anneler Günü’nde ne hediye alınır sorusunun en pratik cevaplarından bir tanesi şüphesiz nevresim takımı. Pamuklara sarmak istediğiniz annenize %100 pamuklu yumuşacık nevresimlerle kaliteli bir uyku hediye edebilirsiniz.

Cam/porselen mutfak gereçleri

Annelerin mutfakta her zaman yeni bir heyecana ihtiyacı vardır. Kırılan bardaklar veya tabaklar yerine bir yenisi muhakkak gelmelidir. Annenizin en çok ihtiyacı olan gereçlerin başında çay ve su bardağı ile borcamlar geliyor. Annenize misafirlerine ikramlarını sunabileceği çay setleri, gününü kurtaracak su bardağı takımları veya zamansız borcamlar alabilirsiniz.

Parfüm

Dünyanın en güzel kokularından biridir anne kokusu. Parfümlerde aradığımız duygu anne kokusunun verdiği tamlık ve mükemmellik duygusudur. Bize dünyadaki tüm güzel hisleri sunan annelerimize Anneler Günü’nde parfüm hediye edebiliriz.

Zarif takılar

Anneme ne hediye alacağım telaşına düştüyseniz ve takı takmayı seven bir anneniz varsa işiniz oldukça kolay. Bütçenize ve zevkinize göre gümüş veya altın özellikli takılar tercih edebilirsiniz.

Eşarp

Eşarp kullanan bir anneniz varsa eğer ona vereceğiniz en kullanışlı hediye şüphesiz eşarp olacaktır. Annenizin zevkine uygun olarak alacağınız eşarp ile Anneler Günü’nde onu mutlu edebilirsiniz.







