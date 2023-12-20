|
Özgün

Antakya Eğitim Araştırma Hastanesi açılış için gün sayıyor! Bölge halkına şifa dağıtacak

Merkez Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde 57 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 122 bin metrekare alanda kurulan Antakya Eğitim Araştırma Hastanesi’nin inşaatı yüzde 90'ı tamamlandı. Peki Samsun Şehir Hastanesi ne zaman açılacak? Hastanede kaç yatak ve kaç ameliyathane olacak? İşte detaylar.

15:03 - 20/12/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
Antakya Eğitim Araştırma Hastanesi açılışı ne zaman?
Antakya Eğitim Araştırma Hastanesi açılışı ne zaman?
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen
'da 24 Mart'ta yapımına başlanan 400 yataklı Antakya Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.Merkez Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde 57 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 122 bin metrekare alanda kurulan hastanenin inşaat çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Antakya Eğitim Araştırma Hastanesi son durum nedir?

Temeli 24 Mart'ta atılan ve çok sayıda personelle çalışmaların sürdüğü hastane inşaatının yüzde 90'ı tamamlandı.

Tüm branşlarda hizmet verecek, 2 katlı çelik yapı olarak inşa edilen hastanenin, gelecek ay hizmet vermeye başlaması planlanıyor.

Yeni yılda kent genelinde sağlık alanındaki ihtiyaçlara büyük oranda cevap verecek hastanede, 72 poliklinik, 89 yoğun bakım yatağı, 11 ameliyathane, 8 diyaliz, 13 görüntüleme odası, MR, tomografi, tam kapasiteli laboratuvar, KVC (Kalp ve Damar Cerrahi) Merkezi, bilgisayarlı tomografi, 16 fizik tedavi ve rehabilitasyon alanı, 18 onkoloji alanı, 3 endoskopi, 2 anjiyografi ve yanık ünitesi yer alacak.

Antakya Eğitim Araştırma Hastanesi hangi hastalıklara hizmet verecek?

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat ve devamındaki depremlerde yıkılan veya ağır hasar alan yapıların arasında hastanelerin de olduğunu söyledi.

Sağlık alanındaki ihtiyaçları karşılamak için çalışmaların süratle sürdüğünü ve bunlardan birinin de Antakya Eğitim Araştırma Hastanesi olduğunu ifade eden Masatlı, şunları kaydetti:

"Hastanemiz bitme noktasına geldi, yüzde 90'lar seviyesindeyiz. Hastanemiz 400 yatak kapasitesine sahip olup vatandaşlarımızın her tür sağlık ihtiyacına, sağlık sorununa hizmet edecektir. Yeni yılda başta merkez ilçemiz Antakya'mızın olmak üzere ilimizin sağlık alanındaki bütün ihtiyaçlarıyla ilgili bu hastanemizin kullanılacağını düşünüyoruz, öngörüyoruz. Şimdiden ilimize ve hastanemize gelen tüm hastalarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."


CHP'li Beylikdüzü Belediyesi halk sağlığıyla oynuyor: Koku ve fareler mahalleliyi bezdirdi
CHP'li Beylikdüzü Belediyesi halk sağlığıyla oynuyor: Koku ve fareler mahalleliyi bezdirdi

CHP’li Beylikdüzü Belediyesi, Yakuplu Mahallesi Osmangazi Caddesi’nde bulunun bir alana biriken çöpleri toplamıyor. Çöp yığınları bölgede yaşayanları tehdit etmeye başladı. Koku ve dev farelerle mücadele eden mahalle sakinleri birçok kez müracaat etmesine karşı belediyeden bir yanıt alamadı. AK Parti Meclis Üyesi Neşat Ateş, “Burada yaşayan insanlar, çöp, koku ve dev gibi farelerden rahatsız. Defalarca belediyeye şikayet etmelerine rağmen çöpler toplanmıyor. Meclis toplantısında durumu CHP’li Belediye Başkanı Murat Çalık’a durumu iletmemize rağmen bir çalışma yapılmadı. Buradaki vatandaş hastalık ya da salgından endişe ediyor” dedi. Belediyenin Çevre Koruma müdürü Ersin Temel ile bölgeyi gezdiklerini, çöpleri gördüklerini anlatan Ateş, “Olay yerine gelip gördüler ancak yine de ne çöp konteyneri getirdiler ne de çöpleri topladılar” ifadesini kullandı.


#Antakya Eğitim Araştırma Hastanesi
#Antakya
#Hatay
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Evlilik desteği 4 ilde başlayacak! Yeni evleneceklerin gözü kulağı evlilik kredi başvuru tarihlerinde! Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman başvuru şartları neler?