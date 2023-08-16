Antalya'da parkta yürürken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ve 4 defa kuduz aşısı olan Bülent Uluğ, Valilik ile Büyükşehir ve Muratpaşa belediyelerine açtığı davada 10'ar bin lira tazminat almaya hak kazandı.