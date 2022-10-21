Antalyaspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Antalyaspor, İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 20.00'da başlayacak. Kritik maçın canlı anlatımını yenisafak.com'dan takip edebilirsiniz.
ANTALYASPOR İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Antalyaspor - İstanbulspor maçı 21 Ekim Cuma günü saat 20:00'de oynanacak.
ANTALYASPOR İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - İstanbulspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Luyindama, Güray Vural, Fernando, Ufuk Akyol, Ghacha, Adriano, Larsson, Wright
İstanbulspor: Jensen, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Mehremic, Muammer Sarıkaya, Rroca, Oğuzhan Berber, Ali Yaşar, Topalli, Ethemi, İbrahim Yılmaz