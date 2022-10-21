Antalyaspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Spor Toto Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Antalyaspor İstanbulspor'u ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Antalyaspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor-İstanbulspor maçı ilk 11 kadrosu belli oldu mu? İşte detaylar...

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