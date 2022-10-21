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Antalyaspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Antalyaspor İstanbulspor'u ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Antalyaspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor-İstanbulspor maçı ilk 11 kadrosu belli oldu mu? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalyaspor - İstanbulspor maçı CANLI anlatım: Antalyaspor - İstanbulspor maçın saati, hangi kanalda, ilk 11 kadrosu
Antalyaspor - İstanbulspor maçı

Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Antalyaspor, İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 20.00'da başlayacak. Kritik maçın canlı anlatımını yenisafak.com'dan takip edebilirsiniz.

ANTALYASPOR İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor - İstanbulspor maçı 21 Ekim Cuma günü saat 20:00'de oynanacak.

ANTALYASPOR İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - İstanbulspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Luyindama, Güray Vural, Fernando, Ufuk Akyol, Ghacha, Adriano, Larsson, Wright

İstanbulspor: Jensen, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Mehremic, Muammer Sarıkaya, Rroca, Oğuzhan Berber, Ali Yaşar, Topalli, Ethemi, İbrahim Yılmaz
ADVERTORİAL 6

ADVERTORİAL 6
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