Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF 2024 sınav takvimi, Bahar Dönemi'nin başlamasıyla birlikte öğrenciler tarafından en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle sınavların yapılacağı tarih ve sınav yerleri sıklıkla merak ediliyor. Peki, 2024 AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 AÖF sınavları ne zaman? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi...