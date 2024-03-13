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AÖF bahar dönemi vizeleri için geri sayım başladı! Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

AÖF bahar dönemi vizeleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınavlara kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren öğrenciler, AÖF sınav giriş belgesi için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nden gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 2024 AÖF sınavı ne zaman?" İşte 2024 AÖF sınav yerleri giriş belgesinin yayınlanacağı tarih...

12:20 - 13/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
AÖF
AÖF

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF 2024 sınav takvimi, Bahar Dönemi'nin başlamasıyla birlikte öğrenciler tarafından en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle sınavların yapılacağı tarih ve sınav yerleri sıklıkla merak ediliyor. Peki, 2024 AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 AÖF sınavları ne zaman? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi...

AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi açıköğretim bahar dönemi vize sınavlarına dair giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Sınavdan 10 gün önce kadar paylaşılması bekleniyor.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Sınav yerleri http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişime açılacak.

AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

AÖF bahar dönemi ara sınavları üç oturum halinde ve 23-24 Mart günleri düzenlenecek. İşte, saatler:

23 Mart 2024 Cumartesi saat: 09.30

23 Mart 2024 Cumartesi saat: 14.00

24 Mart 2024 Pazar saat: 15.00



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