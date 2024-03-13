Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF 2024 sınav takvimi, Bahar Dönemi'nin başlamasıyla birlikte öğrenciler tarafından en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle sınavların yapılacağı tarih ve sınav yerleri sıklıkla merak ediliyor. Peki, 2024 AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 AÖF sınavları ne zaman? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi...
AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?
Anadolu Üniversitesi açıköğretim bahar dönemi vize sınavlarına dair giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Sınavdan 10 gün önce kadar paylaşılması bekleniyor.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?
Sınav yerleri http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişime açılacak.
AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
AÖF bahar dönemi ara sınavları üç oturum halinde ve 23-24 Mart günleri düzenlenecek. İşte, saatler:
23 Mart 2024 Cumartesi saat: 09.30
23 Mart 2024 Cumartesi saat: 14.00
24 Mart 2024 Pazar saat: 15.00