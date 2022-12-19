Özgün AÖF görevli gözetmen ücretleri ne zaman ödenecek? AUGİS sınav görev ücretleri 2022
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AÖF görevli gözetmen ücretleri ne zaman ödenecek? AUGİS sınav görev ücretleri 2022

AÖF görevli ücretleri günün araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. 10-11 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavlarının ödemeleri görevliler tarafından bekleniyor. Sınavlarda görev alan salon başkanı, gözetmen ve bina sorumlusu olan öğretmenlerin AÖF görevli ücretleri ve ödeme tarihi merak kazandı. Peki, AÖF görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? AÖF gözetmen ücreti ne kadar ödenecek? İşte detaylar

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak: AUGİS AÖF gözetmen ücretleri 2022 ne kadar; kaç TL oldu?
AÖF görevli ücreti

AÖF görevli ücretleri AUGİS aracılığıyla ne zaman yatacak sorusu gözlemcilerin gündeminde yer alıyor. Açıköğretim sınavlarının başlamasıyla sınavlarda salon başkanı, gözetmen ve bina sorumlusu olarak görev alan öğretmenlerin alacağı ücrette açıklandı. Sınavlarda görevli olmak isteyen öğretmenler geçtiğimiz aylarda AUGİS sistemi üzerinden görev talebinde bulundu. Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 10-11 Aralık tarihlerinde Türkiye genelinde gerçekleştirildi. Peki, AÖF görevli ücretleri ne zaman yatacak? İşte, o detaylar

AÖF GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

AÖF görevli ücretlerinin ne zaman yatacağına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Açıköğretim Fakültesi sınavlarında görev alan öğretmenler ücret bilgisi ile ücretlerin hesaba yatacağı tarihi öğrenmek istiyor. Türkiye genelinde gerçekleştirildi. Sınavlarda görev alan salon başkanı, gözetmen ve bina sorumlusu olan öğretmenlerin alacağı ücret açıklanırken öğretmenler geçtiğimiz aylarda AUGİS sistemi üzerinden görev talebinde bulunmuştu.

AÖF GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?

AÖF sınavlarında görevli Bina Sınav Sorumlusu 280 TL, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 230 TL, Salon Başkanı 200 TL, Gözetmen 170 TL ücret alıyor.

AÖF GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Sınav ücretlerinin yatacağı net tarih açıklanmadı. Görevli ücretlerine dair detaylar, https://augis.anadolu.edu.tr/#... üzerinden takip ediliyor.

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri geçtiğimiz haftalarda yayınlanan takvimle duyurulmuştu. AÖF takvimine göre, sınavlar 10-11 Aralık 'ta gerçekleştirildi.

2022-2023 eğitim yılı AÖF Güz Dönemi vize sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

Bu kapsamda AÖF final sonuçlarının 25 Aralık tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

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