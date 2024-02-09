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AÖF kayıt yenileme işlemleri devam ediyor! Son gün ne zaman? 2024 Bahar dönemi AÖF kayıt tarihleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi kayıt yenileme ve ders seçimi işlemleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Takvime göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 1 Şubat'ta başladı. AÖF bahar dönemi kayıt işlemleri devam ederken sona ereceği tarih merak ediliyor. AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri için son gün ne zaman? İşte 2024 AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme tarihleri...

11:12 - 9/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Anadolu Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi

AÖF kayıt yenileme kılavuzuna öğrenciler https://www.anadolu.edu.tr/ internet adresinden erişim sağlayabilecekler. Başvurular 1 Şubat tarihinde başladı. Peki, AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar? AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme ne zaman, ders seçimi nasıl yapılır?

AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 1-11 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.

AÖF KAYIT YENİLEME DERS SEÇİMİ

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacaktır.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, NASIL ÖDENİR?

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Materyal Ücreti, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini kayıt yenilemenin son günü olan 11 Şubat 2024 tarihi saat 22.30’a kadar; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme tutarına ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir.

11 Şubat 2024 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Bahar Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrenciler, 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder. Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi butonundan kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.



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