|
Özgün

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav giriş belgeleri için gözler Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinde

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) güz yarıyılı bütünleme sınavları, 17 - 18 Şubat 2024 tarihlerinde 95 sınav merkezinde ve Azerbaycan Bakü'de yapılacak. Peki ATA AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? Açıköğretim sınav giriş yerleri ne zaman açkılanacak? İşte detaylar.

13:57 - 7/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 13:58 - 7/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
ATA AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, sınav yerleri nasıl öğrenilecek?
ATA AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, sınav yerleri nasıl öğrenilecek?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavları için geri sayım sürüyor. ATA-AÖF sınavları 17 - 18 Şubat 2024 tarihlerinde yapılacak. Sınava katılacak adaylar bir yandan da ATA AÖF sınav giriş belgelerinin açıklanıp açkılanmadığını sorguluyor. Peki ATA AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? Açıköğretim sınav giriş yerleri ne zaman açkılanacak? İşte detaylar.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Türkiye genelinde yapılacak final sınavının giriş belgeleri online sistem üzerinden yayımlanacak. Giriş belgeleri, "
https://obs.atauni.edu.tr
" adresinden öğrenci şifreleriyle girilerek alınabilecek. Sınav giriş belgelerinin 12 Şubat 2024 tarihine kadar yayımlanması bekleniyor.
Öğrencilerin sınava girerken yanlarında
Öğrenci Bilgi Sistemi
(OBS) üzerinden alacakları "Sınav Giriş Belgesi" fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekiyor. Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler, sınava alınmayacak.


#ATA AÖF
#ata aöf sınav belgesi
#Atatürk Üniversitesi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Batıda günlük güneşlik doğuda kar kış! Sıcaklıklar artacak mı, azalacak mı? Meteoroloji 7-13 Şubat hava tahminini yayınladı