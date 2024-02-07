Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavları için geri sayım sürüyor. ATA-AÖF sınavları 17 - 18 Şubat 2024 tarihlerinde yapılacak. Sınava katılacak adaylar bir yandan da ATA AÖF sınav giriş belgelerinin açıklanıp açkılanmadığını sorguluyor. Peki ATA AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? Açıköğretim sınav giriş yerleri ne zaman açkılanacak? İşte detaylar.
ATA AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, sınav yerleri nasıl öğrenilecek?
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
Türkiye genelinde yapılacak final sınavının giriş belgeleri online sistem üzerinden yayımlanacak. Giriş belgeleri, "
https://obs.atauni.edu.tr
" adresinden öğrenci şifreleriyle girilerek alınabilecek. Sınav giriş belgelerinin 12 Şubat 2024 tarihine kadar yayımlanması bekleniyor.
Öğrencilerin sınava girerken yanlarında
Öğrenci Bilgi Sistemi
(OBS) üzerinden alacakları "Sınav Giriş Belgesi" fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi ile yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekiyor. Bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayan öğrenciler, sınava alınmayacak.
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1 saat önce