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AÖF yaz okulu sınav tarihleri belli oldu! 2022 AÖF sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

AÖF yaz okulu sınavına sayılı günler kaldı. Öğrenciler heyecanla sınav yerlerinin açıklanmasını beklerken Açık Öğretim Fakültesi'nden beklenen haber geldi. 2022 AÖF yaz okulu sınav giriş belgeleri yayınlandı. Peki, AÖF yaz okulu sınav yerleri nasıl sorgulanır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta yapılacak? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA: 2022 AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi nasıl alınır?
AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavına sayılı günler kaldı. Geri sayımın başlamasıyla birlikte binlerce öğrenci AÖF yaz okulu sınavına ilişkin detayları yakından takip ediyor. AÖF takvimi ile AÖF yaz okulu sınav tarihleri netlik kazandı. İşte "AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?" sorularının yanıtlarını arıyor. Peki, AÖF yaz okulu sınav tarihleri belli oldu! 2022 AÖF sınav giriş yerleri nereden sorgulanır

2022 AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi takvimine göre yaz okulu sınavı 13 Ağustos'ta yapılacak.

AÖF YAZ OKULU SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi resmi tiwtter hesabından yapılan açıklama ise sınav giriş belgesi duyurusu yapıldı. Aşağıdaki linkten sınav yerlerini öğrenebilirsiniz.

AÖF YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Destek sistemi tarafından yapılan açıklamada, "Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir." ifadelerine yer verildi.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde yüz yüze olacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU SORULACAK?

Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecektir. Geçme notu 35'tir. 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.

AÖF YAZ OKULU SINAVI GEÇME NOTU KAÇ?

Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00'ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri AÖF yaz okulunda alabiliyor. Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

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