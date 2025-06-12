AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ne zaman? Anadolu Üniversitesi 2025 AÖF yaz okulu sınavı ve kayıt yenileme tarihleri

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için hazırlanan 2025 yaz okulu takvimini duyurdu. 30 Haziran - 4 Temmuz 2025 arasında gerçekleştirilecek kayıt ve ders seçimi işlemleriyle birlikte, yaz okulu süreci resmen başlıyor. Başvurularını tamamlayan öğrenciler, 16 Ağustos 2025’te yapılacak yaz okulu sınavlarına katılacaklar. Sınav sistemi, ders başına 20 soruluk ve 30 dakika süren bir yapıyla sınırlandırıldı.