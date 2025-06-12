AÖF yaz okulu kayıt tarihleri ne zaman? Anadolu Üniversitesi 2025 AÖF yaz okulu sınavı ve kayıt yenileme tarihleri

Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Üniversite eğitimini açıktan sürdüren ve yaz okulu derslerine katılacak olan öğrenciler için takvim netleşti. AÖF, İktisat ve İşletme Fakültelerinin yaz okulu kayıt işlemleri ile ders seçimi ve kayıt ücretinin ödeme işlemleri online olarak gerçekleştirilebilecek. Peki AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? 2025 AÖF yaz okulu kayıtları ders seçme tarihleri neler? İşte tüm bilgiler.
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için hazırlanan 2025 yaz okulu takvimini duyurdu. 30 Haziran - 4 Temmuz 2025 arasında gerçekleştirilecek kayıt ve ders seçimi işlemleriyle birlikte, yaz okulu süreci resmen başlıyor. Başvurularını tamamlayan öğrenciler, 16 Ağustos 2025’te yapılacak yaz okulu sınavlarına katılacaklar. Sınav sistemi, ders başına 20 soruluk ve 30 dakika süren bir yapıyla sınırlandırıldı.
AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2024-2025 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt işlemleri Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle tamamlanacak. AÖF Yaz okulu kayıtları 30 Haziran 2025 Pazartesi - 04 Temmuz 2025 Cuma tarihlerinde gerçekleşecek.
AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILACAK?
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır. Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.
Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.
Uzaktan Öğretim Önlisans Programlarındaki tüm laboratuvar dersleri yaz okulu kapsamında değildir.