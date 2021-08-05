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AÖF Yaz okulu sınavları online mı yapılacak? Anadolu Üniversitesi 2021 yaz okulu sınav tarihleri

AÖF yaz okulu sınavları için heyecan sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri yaz okulu kayıtlarını 5-9 Temmuz tarihleri arasında tamamlamıştı. Yaz okulu için geri sayım yapılan AÖF'te sınavların online mı yüz yüze mi yapılacağı merak kazandı. Peki, AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak? İşte AÖF yaz okulu tarihleri ve sınavın yapılışına ilişkin merak edilen ayrıntılar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖF Yaz okulu sınavları online mı yapılacak? Anadolu Üniversitesi 2021 yaz okulu sınav tarihleri
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AÖF yaz okulu sınav tarihleri binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. AÖF yaz okulu sınavlarına kısa bir süre kala öğrenciler "AÖF sınavları online mı yapılacak? sorusunun yanıtını araştırıyor.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF Yaz okulu sınavı 4 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

2020-2021 Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihlerinde alındı. AÖF yaz okulu sınavı ise 4 Eylül 2021 günü yüz yüze yapılacak. Ancak vaka sayılarının bu duruma imkan vermemesi halinde sınavlar online olarak gerçekleştirilecek.


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