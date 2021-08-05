AÖF Yaz okulu sınavları online mı yapılacak? Anadolu Üniversitesi 2021 yaz okulu sınav tarihleri AÖF yaz okulu sınavları için heyecan sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri yaz okulu kayıtlarını 5-9 Temmuz tarihleri arasında tamamlamıştı. Yaz okulu için geri sayım yapılan AÖF'te sınavların online mı yüz yüze mi yapılacağı merak kazandı. Peki, AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak? İşte AÖF yaz okulu tarihleri ve sınavın yapılışına ilişkin merak edilen ayrıntılar...

Haber Merkezi 05 Ağustos 2021, 21:10 Son Güncelleme: 05 Ağustos 2021, 21:26 Yeni Şafak