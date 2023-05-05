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Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi'nin takvimi ile AÖF yaz okulu kayıt tarihleri açıklandı. 7 haftalık yaz okulu 3 Temmuz'da başlayacak ve 19 Ağustos'ta sürecek. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılacak? İşte ayrıntılar...

11:34 . 5/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
AÖF

AÖF

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AÖF yaz okulu başvuru tarihi gündemde. AÖF Yaz Okulu kayıtları ne zaman başlayacak, başladı mı? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu başvuru takvimi...

AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ

Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları 03-07 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleşecek.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Üç haftalık eğitim ardından öğrenciler, sınava tabi tutulacak. AÖF Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.

YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ, ONLINE MI?

AÖF Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavların durumlarına göre değişiklik gösterebilir. Sınavın yüz yüze mi yoksa online mı olacağı henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirisiniz.



#AÖF
#AÖF yaz okulu
#aöf kayıt
#açık öğretim fakültesi
2 saat önce
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