AÖF
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AÖF yaz okulu başvuru tarihi gündemde. AÖF Yaz Okulu kayıtları ne zaman başlayacak, başladı mı? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu başvuru takvimi...
AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ
Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları 03-07 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleşecek.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Üç haftalık eğitim ardından öğrenciler, sınava tabi tutulacak. AÖF Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.
YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ, ONLINE MI?
AÖF Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavların durumlarına göre değişiklik gösterebilir. Sınavın yüz yüze mi yoksa online mı olacağı henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirisiniz.