Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi vize sınav sonuçları açıklandı. Lisans ve önlisans öğrencileri sonuç ekranında puan durumlarını kontrol ediyor. Ara sınavlara katılım sağlayan öğrenciler Öğrenci Bilgi Sistemi (aosogrenci.anadolu.edu.tr) ekranında sınav sonucu sorguluyor. Peki AÖF final sınavları ne zaman?

2023 AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimine göre, bahar dönemi final sınavları için tarihler belli oldu.

Buna göre; AÖF final sınavları 27-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Sınavların online olması bekleniyor.

AÖF ARA SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

AÖF bahar dönemi vize sınavları 08-09 Nisan 2023 ile 15-16 Nisan 2023 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapıldı ve sonuçlar ise 24 Nisan'da açıklandı.

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimine göre, bahar dönemi final sınavları için tarihler belli oldu.

Buna göre; AÖF final sınavlarının online olması bekleniyor.







