AÖL sınavları
AÖL sınavları takvimi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Lise eğitimine dışarıdan devam eden binlerce kişi Kasım ayı itibarıyla MEB takvimine göre; Açık Öğretim Lisesi sınavlarına katılacaklar. Açık lise sınavı sonuçları 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve geçme notu da 45 olacak. Peki; AÖL sınavları ne zaman yapılacak ve online mı yüz yüze mi olacak? İşte 2023-2024 MEB Açık Lise 1.Dönem AÖL sınavları takvimi!
Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınav tarihleri
AÖL sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Buna göre 2023 - 2024 AÖL 1. Dönem sınav tarihleri şu şekilde:
1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi saat 10.00
2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi saat 14.00
3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar saat 10.00
AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanır?
AÖL sınav giriş belgeleri 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren erişime açılacak.
AÖL sınavları yüz yüze mi, online mı yapılacak?
AÖL sınavları 2020-2024 Eğitim öğretim döneminde yüz yüze uygulanacak.