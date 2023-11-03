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Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınav tarihleri belli oldu

Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınav tarihleri belli oldu. Açık Lise sınav tarihlerini yaklaşmasıyla birlikte, tam olarak hangi tarihte sınavlar gerçekleşecek öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan AÖL sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak? AÖL sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? İşte 2023/1. Dönem AÖL sınavları hakkında bilinmesi gerekenler...

15:03 - 3/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
AÖL sınavları

AÖL sınavları

AÖL sınavları takvimi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Lise eğitimine dışarıdan devam eden binlerce kişi Kasım ayı itibarıyla MEB takvimine göre; Açık Öğretim Lisesi sınavlarına katılacaklar. Açık lise sınavı sonuçları 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve geçme notu da 45 olacak. Peki; AÖL sınavları ne zaman yapılacak ve online mı yüz yüze mi olacak? İşte 2023-2024 MEB Açık Lise 1.Dönem AÖL sınavları takvimi!

Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınav tarihleri

AÖL sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Buna göre 2023 - 2024 AÖL 1. Dönem sınav tarihleri şu şekilde:

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi saat 10.00

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi saat 14.00

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar saat 10.00

AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanır?

AÖL sınav giriş belgeleri 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren erişime açılacak.

AÖL sınavları yüz yüze mi, online mı yapılacak?

AÖL sınavları 2020-2024 Eğitim öğretim döneminde yüz yüze uygulanacak.



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