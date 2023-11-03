AÖL sınavları takvimi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Lise eğitimine dışarıdan devam eden binlerce kişi Kasım ayı itibarıyla MEB takvimine göre; Açık Öğretim Lisesi sınavlarına katılacaklar. Açık lise sınavı sonuçları 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve geçme notu da 45 olacak. Peki; AÖL sınavları ne zaman yapılacak ve online mı yüz yüze mi olacak? İşte 2023-2024 MEB Açık Lise 1.Dönem AÖL sınavları takvimi!