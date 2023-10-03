Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda AÖL ek sınavı ile ilgili detaylar açıklandı. AÖL ek sınavları ekim ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Peki, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2022-4 Dönem ek sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?

AÖL EK SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2022-4 Dönemi Ek Sınavı çevrim içi olarak 7-8-9 Ekim 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

EK SINAV DUYURUSU

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2022-4 Dönemi Ek Sınavı çevrim içi olarak 7-8-9 Ekim 2023 tarihlerinde yapılacaktır." denildi.

EK SINAVA KİMLER KATILACAK?

2023 Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanmış ancak Açık Öğretim Lisesinden mezun olamamış öğrenciler Ek Sınava katılabilecektir.

AÖL SINAVINA KATILIM NASIL SAĞLANACAK?

Öğrenciler, 7 Ekim 2023 tarihi saat 09.30 ile 9 Ekim 2022 tarihi saat 23.59 arasında https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresine öğrenci numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınava katılabilecektir.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NASIL ALINIR?

Adaylar, 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile AÖL resmi internet sayfasından sorgulama yapabiliyor.







