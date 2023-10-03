|
Özgün

MEB AÖL ek sınavı tarihleri ne zaman yapılacak? AÖL 4. dönem sınav tarihleri 2023

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 2022-4 dönemi ek sınav duyurusu paylaştı. AÖL sonuçları meb.gov.tr adresinden yayınlandı. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları 9 Ağustos'ta sona ermişti. Ardından öğrenciler geçen sene gerçekleştirilen AÖL 4. dönem sınavları araştırmalarına da başladı. Peki, AÖL ek sınav ne zaman 2023, olacak mı? MEB Açık Lise AÖL 4. dönem sınavları yapılacak mı? İşte AÖL ek sınav detayları...

13:36 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
AÖL ek sınavları

AÖL ek sınavları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda AÖL ek sınavı ile ilgili detaylar açıklandı. AÖL ek sınavları ekim ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Peki, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2022-4 Dönem ek sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?

AÖL EK SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2022-4 Dönemi Ek Sınavı çevrim içi olarak 7-8-9 Ekim 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

EK SINAV DUYURUSU

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2022-4 Dönemi Ek Sınavı çevrim içi olarak 7-8-9 Ekim 2023 tarihlerinde yapılacaktır." denildi.

EK SINAVA KİMLER KATILACAK?

2023 Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanmış ancak Açık Öğretim Lisesinden mezun olamamış öğrenciler Ek Sınava katılabilecektir.

AÖL SINAVINA KATILIM NASIL SAĞLANACAK?

Öğrenciler, 7 Ekim 2023 tarihi saat 09.30 ile 9 Ekim 2022 tarihi saat 23.59 arasında https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresine öğrenci numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınava katılabilecektir.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NASIL ALINIR?

Adaylar, 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile AÖL resmi internet sayfasından sorgulama yapabiliyor.



#aöl
#aöl ek sınav
#açık öğretim lisesi
#meb
#AÖL 4. dönem sınavları
29 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2023 Nobel Fizik Ödülü'nü kimler aldı? İşte o isimler