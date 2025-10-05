Yeni Şafak
AÖL SINAV TARİHLERİ 2025-2026: Açık Lise sınav tarihleri takvimi ile AÖL sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

15:165/10/2025, Pazar
AÖL sınav tarihleri 2025-2026
2025-2026 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre sınavlar Aralık ayında gerçekleştirilecek. Öğrenciler şimdi sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Peki, AÖL 1. dönem sınavları ve sınav giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak?

Açık Lise öğrencileri 1. dönem sınavlarını dört gözle bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim yılı takvimini paylaşarak AÖL sınav tarihlerini duyurdu. Aralık ayında yapılacak sınavlar öncesinde adaylar, sınav giriş belgelerinin yayınlanacağı tarihi araştırıyor.

1. DÖNEM AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı oturumlarıyla ilgili şu bilgiler verildi: 1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da 2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te, 3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacak.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

e-sınava girecek adaylar 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren,

Yazılı sınava girecek adaylar ise 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile girecek.

