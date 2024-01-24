AÖL sınav soruları ve cevapları 2023, sınav sonrası öğrencilerin gündemine geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023/1 dönem Açık Öğretim Lisesi sınavları 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleşti .23-24 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlenen sınavların ardından AÖL cevap anahtarının yayımlanması bekleniyor. Binlerce Açık lise öğrencisi “AÖL soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte AÖL soru kitapçığı ve cevap anahtarı ...