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Açık öğretim lisesi 1. dönem sınav sonuçları açıklandı ! AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları için son dakika açıklaması geldi. 2023-2024 AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının 23-24 Aralık tarihlerinde tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmişti. Açık Lise sınav sonuçları sorgulama işlemi 'aolweb.meb.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleşiyor. AÖL sınav sonuçları açıklandı. İşte AÖL 1. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı...

12:13 - 24/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
AÖL
AÖL

2023-2024 AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, lise eğitimini açık lisede devam ettiren öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Son sınavların açıklanmasıyla Açık Lise birinci dönem not ortalaması belli olacak. MEB tarafından yayımlanan 2023-2024 AÖL takvimi sonrasında sınav sonuçları açıklandı. İşte, AÖL sınav sonuç sorgulama ekranı!

AÖL SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANDI!

MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav sonuçları tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Buna göre sonuçlar bugün 24 Ocak 2024 itibarıyla adayların erişime açıldı!

1. DÖNEM AÖL SINAVLARI TAMAMLANDI

MEB Açık Öğretim Lisesi ya da Açık Lise 1. Dönem sınav sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde 3 oturum şeklinde gerçekleştirildi. Cumartesi sabah ve öğlen, Pazar sabah oturumuyla sınavlarını tamamlayan öğrenciler için sonuçlar açıklandı.

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

Milli Eğitim Bakanlığı 23-24 Aralık 2023 tarihinde düzenlenen açık lise 1. dönem sınavları cevap anahtarını açıkladı.




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