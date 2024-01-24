2023-2024 AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, lise eğitimini açık lisede devam ettiren öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Son sınavların açıklanmasıyla Açık Lise birinci dönem not ortalaması belli olacak. MEB tarafından yayımlanan 2023-2024 AÖL takvimi sonrasında sınav sonuçları açıklandı. İşte, AÖL sınav sonuç sorgulama ekranı!
AÖL SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANDI!
MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav sonuçları tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
Buna göre sonuçlar bugün 24 Ocak 2024 itibarıyla adayların erişime açıldı!
1. DÖNEM AÖL SINAVLARI TAMAMLANDI
MEB Açık Öğretim Lisesi ya da Açık Lise 1. Dönem sınav sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde 3 oturum şeklinde gerçekleştirildi. Cumartesi sabah ve öğlen, Pazar sabah oturumuyla sınavlarını tamamlayan öğrenciler için sonuçlar açıklandı.
AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI
Milli Eğitim Bakanlığı 23-24 Aralık 2023 tarihinde düzenlenen açık lise 1. dönem sınavları cevap anahtarını açıkladı.