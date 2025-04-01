AÖL SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI! MEB duyurdu: Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları 22-23 Mart tarihlerinde tamamlandı. Öğrenciler, sınav soruları ve cevap anahtarlarını inceledikten sonra sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, AÖL sınav sonuçlarının Nisan ayında açıklanması bekleniyor. Öğrenciler, nihai puanlarını öğrenmek için heyecanla beklerken, sonuçların hangi tarihte duyurulacağına ilişkin bilgiler de gündemdeki yerini aldı. Peki, 2025 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları başarıyla tamamlandı. Öğrenciler, sınavlarını geride bırakırken, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair tarihi netleştirdi. Peki, AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğrenciler, sonuçları nasıl ve nereden öğrenebilir? İşte, merak edilen tüm detaylar…
2024-2025 AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI TAMAMLANDI!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları tamamlandı.
2. dönem AÖL sınavları, 22-23 Mart 2025 tarihlerinde üç oturum halinde düzenlendi. Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirildi.
AÖL SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!
2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda Açık Öğretim Lisesi/Mesleki Açık Öğretim Lisesi/Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2. Dönem Sınavlarının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları erişime açıldı.
AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları https://www.meb.gov.tr ve/veya https://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden görüntülenebilecek.
AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
MEB kılavuzuna göre, AÖL sınav sonuçları 21 Nisan 2025 tarihinde erişime açılacak.
AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.