"Ara tatil 2 hafta uzatılacak mı? Okullar 2 Şubat'ta mı açılacak, ara tatil uzatıldı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Okullarda birinci dönem geçtiğimiz hafta Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitimi sürdüren öğrenciler karnelerini alacak sömestr tatiline girdi. Peki Ara tatil 2 hafta uzatılacak mı? Okullar 2 Şubat'ta mı açılacak, ara tatil uzatıldı mı? MEB son dakika açıklamalar...
OKULLAR 2. DÖNEM NE ZAMAN AÇILACAK 2024?
2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 1. dönemi 19 Ocak'ta tamamlandı ve 22 Ocak Pazartesi itibarıyla da sömestr tatili başladı.
Yarıyıl tatili 2 Şubat Cuma günü sona erecek ve okullarda 2. dönem de 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NİSAN AYINDA
İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.
OKULLAR HAZİRAN AYINDA YAZ TATİLİNE GİRECEK
MEB uygulama takvimine göre okullarda 2023-2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek ve yaz tatili başlayacak.
Yeni eğitim ve öğretim yılı ise 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak.
OKULLARDA ARA TATİL UZATILACAK MI?
Sosyal medyada ara tatilin 2 hafta uzatılacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Açıklama geldiği anda detaylara yenisafak.com üzerinden ulaşabilirsiniz.