"Ara tatil 2 hafta uzatılacak mı? Okullar 2 Şubat'ta mı açılacak, ara tatil uzatıldı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Okullarda birinci dönem geçtiğimiz hafta Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitimi sürdüren öğrenciler karnelerini alacak sömestr tatiline girdi. Peki Ara tatil 2 hafta uzatılacak mı? Okullar 2 Şubat'ta mı açılacak, ara tatil uzatıldı mı? MEB son dakika açıklamalar...