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Özgün

Arda Turan'ın teknik direktör olacağı takım belli oldu: Ümit Milli Takım

Futbolu bırakan Arda Turan'ın Ümit Milli Futbol Takımı'nın başına geçeceği iddia edildi. Bir süredir TFF'nin antrenörlük eğitimini alan Arda Turan TRT Spor'un haberine göre Ümit Milli Futbol takımının başına geçecek. Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona gibi takımlarda forma giyen Arda Turan ile anlaşan TFF, resmi açıklamayı kısa zaman içerisinde yapacak.

09:49 . 17/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arda Turan

Arda Turan

TRT Spor'un haberine göre Arda Turan, Ümit Milli Futbol Takımı'nın başına geçecek. Ümit Milli Futbol Takımı'nın başında son olarak Tolunay Kafkas görev yapmıştı.

ARDA TURAN'IN TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ İÇİN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Ümit Milli Futbol Takımı'nın başında son olarak Tolunay Kafkas görev yapmıştı. Başarısız sonuçlardan sonra Kafkas, görevinden alındı ve henüz yerine yeni bir çalıştırıcı gelmedi.

Habere göre Arda Turan ile anlaşan TFF, resmi açıklamayı kısa zaman içerisinde yapacak.

ARDA TURAN'DAN TRABZONSPOR MAÇI YORUMU

Türkiye'nin Trabzonspor maçı için kenetlenmesiyle gurur duyduğunu dile getiren eski futbolcu şöyle konuştu:

"Bizim ülkemizin insanının rekabeti de dostluğu da güzeldir. Bugünün rengi olmaz, bunu da herkes gösteriyor. Çok gurur verici. Ülkemin insanının güzelliğini yansıtıyor. Spor bir eğlencedir, insanları mutlu etmek için vardır."

ÜMİT MİLLİ TAKIM: TÜRKİYE 21 YAŞ ALTI MİLLİ TAKIM

Takma adı ümit millî takım olan Türkiye 21 yaş altı millî takımı, 1950 yılında hem A millî takımın yükünü hafifletmek, hem de gelecekte A millî takımda oynayabilecek genç oyuncuların ön plana çıkarılması için Türkiye amatör millî futbol takımı, adıyla kurulan 21 yaş altı millî futbol takımı. Türkiye'yi, 1952 Yaz Olimpiyatları'nda, 1959 Akdeniz Oyunları'nda, 1960 Yaz Olimpiyatları elemelerinde ve 1970 ECO Kupası'nda Türkiye'yi temsil etmiştir. Daha sonra Akdeniz Oyunları ile Olimpiyat Oyunları'nda Olimpik millî futbol takımı adıyla temsil eder.

İlk resmi maçını II. Akdeniz Kupası çerçevesinde 28 Ekim 1950 tarihinde Mısır'a karşı oynadı ve bu maçtan 3-1 galip ayrıldı. Kurulduğu yıldan UEFA'nın gençlik turnuvalarını yeniden düzenlediği 1976 yılına kadar Akdeniz Kupası ve Balkan Kupası'nda mücadele eden Türkiye, bu tarihten itibaren Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda da mücadele etmeye başladı. Avrupa Şampiyonaları tarihinde, ilk kez 2000 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nın finallerine katıldı ve grupta sonuncu oldu.

Olimpik millî takım adıyla daha büyük başarılar yakalayan ümit millî takımın en büyük başarısı ise Fatih Terim'in yönetiminde 1993 Akdeniz Oyunları finalinde Cezayir'i yenerek altın madalyayı kazanması oldu. Yine 1997'de İtalya'ya ve 2005'te de İspanya'ya karşı final maçında mağlup olarak gümüş madalya kazandı.



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2 saat önce
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Arda Turan'ın teknik direktör olacağı takım belli oldu: Ümit Milli Takım
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