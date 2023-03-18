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Ardahan sabah ezanı ve sabah namazı saati kaç? Ardahan sahur vakti kaçta bitiyor?

Ardahan sabah ezanı kaçta okunuyor, sabah namazı kaçta kılınıyor? Ardahan imsak vakti kaçta giriyor, iftar kaçta başlıyor, sahur kaçta bitiyor? Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 Ramazan imsakiyesine göre tüm bu soruların yanıtları haberimizde.

14:27 . 18/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ardahan sabah ezanı ve sabah namazı saati kaç? Ardahan sahur vakti kaçta bitiyor?

Ardahan sabah ezanı ve sabah namazı saati kaç? Ardahan sahur vakti kaçta bitiyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafındana
yayınlandı. Ramazan İmsakiyesi üzerinden; Ardahan imsak saati ile sahur vakti bitiş bilgilerine kolaylıkla ulaşılabilmekte. Oruç tuttulan gün için sabah ezanına ne kadar kaldı, bugün imsak ne zaman başlıyor imsak kaçta bitiyor? soruları sorulmakta.

Ardahan sahur ve imsak vakitleri 2023

Ardahan imsak vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Ardahan sabah ezanı ve Ardahan imsak, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linklerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2023 Ramazan ne zaman hangi gün başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl Mart ayında başlayacak. 23 Mart 2023 Perşembe günü Müslümanlar ilk oruçlarını tutacaklar. İlk oruç 23 Mart Perşembe günü tutulacak. İlk sahur ise 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece imsak vaktine kadar yapılacak. 20 Nisan Perşembe günü son oruç tutulacak.

2023 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?

Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek

Kalp hastalarının dilaltı hapı kullanması orucu bozar mı?

Bazı kalp rahatsızlıklarında dilaltına konulan ilaç, doğrudan ağız dokusu tarafından emilip kana karışarak kalp krizini önlemektedir. Söz konusu ilaç, ağız içinde emilip yok olduğundan mideye bir şey ulaşmamaktadır. Bu itibarla, dilaltı hapı kullanmak orucu bozmaz.

Her gün hap kullanmak zorunda olan hastaların oruç tutmaları gerekir mi?

Hastalık, Ramazan'da oruç tutmamayı mubah kılan özürlerdendir. Bir kimsenin oruç tuttuğu takdirde hastalanacağı, hasta ise hastalığının artacağı tıbben veya tecrübe ile sabit olursa oruç tutmayabilir. İyi olunca da yalnız yediği günler sayısınca kaza etmesi gerekir. Âyet-i Kerime' de ”Sizden her kim hasta yahut yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde oruç tutar” buyrulmuştur (Bakara, 2/184). Ömrü boyunca bu durumda hasta olan kişiler ise, her gün için bir fidye verirler. Yoksul ve muhtaç kişilerin fidye vermeleri de gerekmez. Zira dinimizde hiç kimse, gücünün üstünde bir sorumlulukla yükümlü tutulmamıştır.

Ardahan İftar Vakti ve Sahur Saati (2023 İmsakiye)


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#Ardahan ezan saati
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