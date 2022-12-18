Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın finalinde yarın Arjantin ile Fransa karşı karşıya gelecek. İkişer şampiyonluğu bulunan takımlar, üçüncü şampiyonluk için mücadele edecek. Dünya Kupası'nın en büyük stadı Lusail'de oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ve TRT 4K'dan naklen yayınlanacak. Dünya Kupası'nda ikişer şampiyonlukları bulunan Fransa ile Arjantin, üçüncü şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.
Arjantin - Fransa Maç Kadrosu
Arjantin Dünya Kupası final maçı kadrosu:
- Martinez,
- Montiel,
- Romero,
- Otamendi,
- Tagliafico,
- De Paul,
- Fernandez,
- Mac Allister,
- Messi,
- Alvarez,
- Gomez
Fransa Dünya Kupası final maçı kadrosu:
- Lloris,
- Kounde,
- Varane,
- Upamecano,
- T. Hernandez,
- Tchouameni,
- Rabiot,
- Dembele,
- Griezmann,
- Mbappe,
- Giroud