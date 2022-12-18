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Arjantin - Fransa Maç Kadrosu

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın finalinde bugün Arjantin ile Fransa karşılaşacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak. Turnuvanın en büyük stadı Lusail'de oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Dünya Kupası'nda ikişer şampiyonlukları bulunan Fransa ile Arjantin, üçüncü şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Arjantin’in en büyük kozu yıldız oyuncu Messi olacak. Fransa’da ise Mbappe takımı sırtlayacak. Futbol severler bu akşam oynanacak Arjantin - Fransa maçının ilk 11’lerini ve maç kadrosunu merak edip araştırıyor. İşte kadrolar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Arjantin - Fransa Maç Kadrosu
Arjantin Fransa final maçı muhtemel ilk 11

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın finalinde yarın Arjantin ile Fransa karşı karşıya gelecek. İkişer şampiyonluğu bulunan takımlar, üçüncü şampiyonluk için mücadele edecek. Dünya Kupası'nın en büyük stadı Lusail'de oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ve TRT 4K'dan naklen yayınlanacak. Dünya Kupası'nda ikişer şampiyonlukları bulunan Fransa ile Arjantin, üçüncü şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

Arjantin - Fransa Maç Kadrosu

Arjantin Dünya Kupası final maçı kadrosu:

  1. Martinez,
  2. Montiel,
  3. Romero,
  4. Otamendi,
  5. Tagliafico,
  6. De Paul,
  7. Fernandez,
  8. Mac Allister,
  9. Messi,
  10. Alvarez,
  11. Gomez

Fransa Dünya Kupası final maçı kadrosu:

  1. Lloris,
  2. Kounde,
  3. Varane,
  4. Upamecano,
  5. T. Hernandez,
  6. Tchouameni,
  7. Rabiot,
  8. Dembele,
  9. Griezmann,
  10. Mbappe,
  11. Giroud

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